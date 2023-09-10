Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Tidak Dimainkan di Laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan, Dony Tri Pamungkas Tetap Temukan Hal Positif

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |05:58 WIB
Meski Tidak Dimainkan di Laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan, Dony Tri Pamungkas Tetap Temukan Hal Positif
Pemain Timnas Indonesia U-23, Dony Tri Pamungkas. (Foto: Instagram/donytripamungkas)
A
A
A

SURABAYA - Penggawa Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas tetap senang meski tidak dimainkan pelatih Shin Tae-yong di laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Turkmenistan di FIFA Matchday pada 8 September 2023. Sebab Dony tetap temukan hal positif, yakni ia telah mendapatkan pelajaran dan pengalaman saat berlatih bersama para pemain senior di Timnas Indonesia U-23.

Seperti yang diketahui, sejatinya Dony Tri dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Namun, pemain berusia 18 itu dipinjam dari Timnas Indonesia U-23 untuk menambah skuad timnas senior pada FIFA matchday.

Sebab Timnas Indonesia kekurangan pemain setelah sejumlah amunisi mereka mengalami cedera. Sayangnya, Dony tidak mendapatkan menit bermain saat Timnas Indonesi menang 2-0 atas Turkmenistan dalam ajang itu di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) tersebut.

Meski akhirnya tidak bermain, Dony mengatakan sudah sangat senang dapat bergabung dalam pemusatan latihan (TC). Sebab dia merasa mendapatkan banyak pengalaman dari pemain-pemain senior saat ikut TC Timnas Indonesia.

"Bagi saya berlatih bersama Timnas senior merupakan pengalaman yang sangat bagus. Walaupun Saya dan Bang Aji (Kusuma) tidak diturunkan," kata Dony dilansir dari laman Persija, Minggu (10/9/2023).

Dony Tri Pamungkas

Pemain berposisi gelandang itu mengatakan juga cukup senang Timnas Indonesia senior bisa meraih kemenangan dalam laga itu. Sebab, mengalahkan Turkmenistan memang bukan perkara mudah.

