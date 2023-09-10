Syarat Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23 2024 Setelah Menang 9-0 atas Timnas Taiwan U-23

SYARAT Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 lolos Piala Asia U-23 2024 setelah menang 9-0 atas Timnas Taiwan U-23 ka dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, skuad Garuda mengawali perjalanan mereka di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan sangat manis.

Bagaimana tidak, pada laga pertama Timnas Indonesia U-23 melawan Taiwan U-23 di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 9 September 2023 malam WIB, pasukan Shin Tae-yong itu menang dengan skor telak 9-0. Hasil itu lantas membuat Timnas Indonesia U-23 sementara berada di puncak klasemen Grup K.

Lantas dengan hasil tersebut, bagaimana syarat agar Timnas Indonesia U-23 bisa lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024? Pertama perlu diketahui hanya juara grup dan empat runner-up terbaik di kualifikasi yang berhak bermain di putaran final Piala Asia U-23 2024.

Sejauh ini di Grup K yang berisikan tiga tim, Timnas Indonesia U-23 bertengger di peringkat pertama dengan tiga poin. Sejatinya jumlah poin tersebut sama dengan apa yang dimiliki Turkmenistan di peringkat kedua Grup K.

Hanya saja Timnas Indonesia U-23 unggul selisih gol, yakni +9 gol. Sementara Turkmenistan U-23 hanya memiliki selisih +4 gol hasil dari kemenangan 4-0 atas Taiwan U-23.

Pada peringkat ketiga jelas ada Taiwan U-23 yang dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U-23 2024 usai menelan dua kekalahan. Jadi, penentu siapa yang lolos dengan status juara Grup K akan diperebutkan di laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 pada matchday terakhir, Selasa 12 September 2023 malam WIB.