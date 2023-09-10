Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Kenapa Pratama Arhan Tidak Main Lawan Turkmenistan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |05:19 WIB
Alasan Kenapa Pratama Arhan Tidak Main Lawan Turkmenistan
Pratama Arhan tidak main di laga Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

ALASAN kenapa Pratama Arhan tidak main di laga FIFA Matchday menghadapi Timnas Turkmenistan akan dibahas Okezone. Pemain Timnas Tokyo Verdy itu tidak masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia dan justru didaftarkan untuk U-23.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia sukses memetik kemenangan manis 2-0 atas Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 8 September 2023 malam WIB. Menariknya, ada banyak hal berbeda di kubu Skuad Garuda.

Pratama Arhan

Tidak ada nama Pratama Arhan yang mengisi pos fullback kiri. Posisi itu justru diisi oleh bek kiri asal Persib Bandung, Edo Febriansyah. Meski penampilannya terbilang sangat bagus, namun ada hal yang hilang dari permainan Timnas Indonesia.

Ya, ketidakhadiran Pratama Arhan membuat Indonesia tidak menampilkan skema lemparan ke dalam jarak jauh yang mematikan. Hal ini pula yang membuat lini serang Indonesia sedikit kurang variatif dalam hal mencetak gol.

Namun perlu diketahui, Indonesia memiliki jadwal yang padat pada bulan September ini. Total ada tiga ajang yang akan dihadapi Indonesia, yakni FIFA Matchday, Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, dan Asian Games.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191661/jay_idzes_bersama_mees_hilgers-i759_large.jpg
Perbandingan Nilai Pasar Jay Idzes dan Mees Hilgers: Satu Meroket ke Puncak, Satu Lagi Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191601/john_herdman_akan_diumumkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_pada_pekan_ini-7jvh_large.jpg
Dibocorkan Bung Harpa, John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Pekan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191582/john_herdman_akan_dikontrak_pssi_hingga_2030_dengan_gaji_fantastis-SDwB_large.jpg
John Herdman Disebut Latih Timnas Indonesia hingga 2030, Gajinya Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659815/potensi-industri-olahraga-indonesia-tembus-ratusan-triliun-rupiah-bisa-jadi-penggerak-ekonomi-baru-indonesia-lny.webp
Potensi Industri Olahraga Indonesia Tembus Ratusan Triliun Rupiah, Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Baru Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/persija_menatap_kebangkitan_usai_kalah_0_1_dari_se.jpg
Terluka di Padang, Persija Siap Mengamuk di SUGBK
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement