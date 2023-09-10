Alasan Kenapa Pratama Arhan Tidak Main Lawan Turkmenistan

ALASAN kenapa Pratama Arhan tidak main di laga FIFA Matchday menghadapi Timnas Turkmenistan akan dibahas Okezone. Pemain Timnas Tokyo Verdy itu tidak masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia dan justru didaftarkan untuk U-23.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia sukses memetik kemenangan manis 2-0 atas Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 8 September 2023 malam WIB. Menariknya, ada banyak hal berbeda di kubu Skuad Garuda.

Tidak ada nama Pratama Arhan yang mengisi pos fullback kiri. Posisi itu justru diisi oleh bek kiri asal Persib Bandung, Edo Febriansyah. Meski penampilannya terbilang sangat bagus, namun ada hal yang hilang dari permainan Timnas Indonesia.

Ya, ketidakhadiran Pratama Arhan membuat Indonesia tidak menampilkan skema lemparan ke dalam jarak jauh yang mematikan. Hal ini pula yang membuat lini serang Indonesia sedikit kurang variatif dalam hal mencetak gol.

Namun perlu diketahui, Indonesia memiliki jadwal yang padat pada bulan September ini. Total ada tiga ajang yang akan dihadapi Indonesia, yakni FIFA Matchday, Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, dan Asian Games.