Di Luar Tuan Rumah, Timnas Vietnam U-23 Negara Pertama yang Lolos ke Piala Asia U-23 2024

DI luar tuan rumah Qatar, Timnas Vietnam U-23 menjadi negara pertama yang lolos ke Piala Asia U-23 2024. The Golden Stars Muda tak perlu berpeluh pada laga terakhir Grup C Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Ya, Piala Asia U-23 2024 akan dihelat di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei tahun depan. Timnas Qatar U-23 otomatis lolos sebagai tuan rumah turnamen itu.

Kini, mereka akan ditemani oleh Timnas Vietnam U-23. Nguyen van Tung dan kawan-kawan memastikan kelolosan itu usai mengalahkan Timnas Yaman U-23 dengan skor tipis 1-0 pada Sabtu 9 September 2023 malam WIB.

Hasil positif itu membuat Vietnam mengumpulkan enam poin dari dua laga. Mereka unggul tiga angka dari Yaman yang menduduki peringkat kedua.

Penentuan posisi akhir di klasemen grup adalah dengan head to head terlebih dahulu baru selisih gol. Berkat kemenangan itu, Vietnam tidak akan terkejar oleh Yaman sekali pun takluk dari Timnas Singapura U-23 di laga terakhir.