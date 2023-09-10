Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Di Luar Tuan Rumah, Timnas Vietnam U-23 Negara Pertama yang Lolos ke Piala Asia U-23 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |04:57 WIB
Di Luar Tuan Rumah, Timnas Vietnam U-23 Negara Pertama yang Lolos ke Piala Asia U-23 2024
Timnas Vietnam U-23 sudah pasti lolos ke Piala Asia U-23 2024 (Foto: Facebook/VFF)
A
A
A

DI luar tuan rumah Qatar, Timnas Vietnam U-23 menjadi negara pertama yang lolos ke Piala Asia U-23 2024. The Golden Stars Muda tak perlu berpeluh pada laga terakhir Grup C Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Ya, Piala Asia U-23 2024 akan dihelat di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei tahun depan. Timnas Qatar U-23 otomatis lolos sebagai tuan rumah turnamen itu.

Timnas Vietnam U-23

Kini, mereka akan ditemani oleh Timnas Vietnam U-23. Nguyen van Tung dan kawan-kawan memastikan kelolosan itu usai mengalahkan Timnas Yaman U-23 dengan skor tipis 1-0 pada Sabtu 9 September 2023 malam WIB.

Hasil positif itu membuat Vietnam mengumpulkan enam poin dari dua laga. Mereka unggul tiga angka dari Yaman yang menduduki peringkat kedua.

Penentuan posisi akhir di klasemen grup adalah dengan head to head terlebih dahulu baru selisih gol. Berkat kemenangan itu, Vietnam tidak akan terkejar oleh Yaman sekali pun takluk dari Timnas Singapura U-23 di laga terakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659769/nonton-streaming-al-nassr-vs-al-zawraa-di-vision-persaingan-puncak-grup-d-afc-champions-league-two-cbv.webp
Nonton Streaming Al Nassr vs Al Zawraa di VISION+, Persaingan Puncak Grup D AFC Champions League Two
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/persija_menatap_kebangkitan_usai_kalah_0_1_dari_se.jpg
Terluka di Padang, Persija Siap Mengamuk di SUGBK
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement