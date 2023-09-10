Bantai Taiwan 9-0, Timnas Indonesia U-23 Masuk Daftar Tim Paling Produktif Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Timnas Indonesia U-23 masuk daftar tim terproduktif di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

BANTAI Timnas Taiwan U-23 9-0, Timnas Indonesia U-23 masuk daftar tim paling produktif di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Garuda Muda kini bersanding dengan tim-tim papan atas di Benua Kuning.

Bermain di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 9 September 2023 malam WIB, Timnas Indonesia U-23 tampil menggila sepanjang 90 menit. Pencetak gol pun datang dari berbagai posisi, mulai dari pemain belakang hingga depan.

Indonesia U-23 menggila lewat brace Marselino Ferdinan (2’ dan 57’), Ramadhan Sananta (6’), Rafael Struick (18’), Witan Sulaeman (30’), Elkan Baggott (55’), Hokky Caraka (79’), dan Pratama Arhan (85’). Hasil ini menjadi bekal positif untuk melenggang ke putaran final.

Pada papan klasemen sementara Grup K, Timnas Indonesia U-23 menggusur Turkmenistan U-23 di puncak. Pratama Arhan dan kolega pun hanya butuh hasil imbang untuk merebut tiket ke Qatar tahun depan.

Selain memperlebar peluang ke putaran final, Timnas Indonesia U-23 keluar sebagai salah satu tim paling mengerikan. Anak asuh Shin Tae-yong bahkan menjadi wakil Asia Tenggara dengan produktivitas gol paling sangar.