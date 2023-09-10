Gol Rafael Struick untuk Timnas Indonesia U-23 Bikin Kaum Hawa Tergila-gila!

GOL Rafael Struick untuk Timnas Indonesia U-23 di laga Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2023 ke gawang Timnas Taiwan U-23 bikin kaum hawa tergila-gila. Mereka terpesona dengan ketampanan pemain berdarah Belanda itu.

Bermain di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 9 September 2023 malam WIB, Timnas Indonesia U-23 tampil menggila sepanjang 90 menit. Total sembilan gol dicetak anak asuh Shin Tae-yong ke gawang Taiwan.

Struick menjadi salah satu aktor kemenangan Timnas Indonesia U-23. Selain pemain ADO Den Haag itu, gol Garuda Muda dicetak brace Marselino Ferdinan (2’ dan 57’), Ramadhan Sananta (6’), Witan Sulaeman (30’), Elkan Baggott (55’), Hokky Caraka (79’), dan Pratama Arhan (85’).

Sejatinya, Struick bisa mencetak brace pada laga kali ini. Namun, eksekusi penaltinya jelang laga berakhir digagalkan kiper Chang Hsiang Chun.

Terlepas dari gagalnya eksekusi penalti tersebut, gol perdana Rafael mencuri hati pencinta sepak bola tanah air, khususnya kaum hawa. Warganet wanita, baik di TikTok maupun Instagram, tergila-gila dengan ketampanan pemain yang mewarisi darah Jawa itu.

“Selebrasinya simple tapi cakepnya Ya Allah Ya Allah bener-bener,” tulis warganet dengan nama pengguna @nazla di TikTok.

“Rafael lu sadar ga sie gitu doang cuakepp nya poullllll,” tulis warganet dengan nama pengguna @susulatte.

“Cakep banget pacar aku,” tulis warganet dengan nama pengguna @tryy.