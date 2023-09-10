Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Inggris Soroti Tandukan Maut Elkan Baggott di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |01:47 WIB
Media Inggris Soroti Tandukan Maut Elkan Baggott di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23
Gol Elkan Baggott ke gawang Timnas Taiwan U-23 mendapat sorotan (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

MEDIA Inggris, TWTD, menyoroti tandukan maut Elkan Baggott saat membantu Timnas Indonesia U-23 membantai Timnas Taiwan U-23 9-0. Mereka juga menyorot performa bek Ipswich Town itu yang langsung moncer saat tampil di level kelompok umur.

Elkan tampil penuh kala Timnas Indonesia membantai Taiwan U-23 sembilan gol tak berbalas di laga Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Duel itu berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu 9 September 2023 malam WIB.

Elkan Baggott mencetak gol via sundulan untuk membawa Timnas Indonesia U-23 menjauh dari Timnas Taiwan U-23 (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Dalam skema 4-4-2 racikan Shin Tae-yong, Elkan berduet dengan Rizky Ridho selaku kapten kesebelasan di jantung pertahanan Garuda Muda. Penampilannya patut diacungi jempol karena solid mengawal pertahanan Timnas Indonesia U-23.

Selain ciamik dalam bertahan, Elkan juga turut membantu lini serang. Pemain berpostur jangkung itu menjadi salah satu pencetak gol Indonesia ke gawang Taiwan.

Berawal dari situasi sepak pojok, pemain berusia 20 tahun itu menanduk umpan Arkhan Fikri di menit 56. Gol tersebut langsung menuai sorotan dari media Inggris, TWTD.

“Bek tengah The Blues (julukan Ipswich Town) Elkan Baggott mencetak gol saat tim U-23 Indonesia mengalahkan Taiwan 9-0 dalam laga grup kualifikasi Piala Asia (U-23) 2024 pertama mereka di Stadion Manahan di Surakarta sore ini,” tulis TWTD, Minggu (10/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659769/nonton-streaming-al-nassr-vs-al-zawraa-di-vision-persaingan-puncak-grup-d-afc-champions-league-two-cbv.webp
Nonton Streaming Al Nassr vs Al Zawraa di VISION+, Persaingan Puncak Grup D AFC Champions League Two
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/10/07/david_de_gea_fiorentina_4.jpeg
David De Gea Dipercaya Jadi Kapten Fiorentina di Tengah Musim Sulit
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement