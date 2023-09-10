Media Inggris Soroti Tandukan Maut Elkan Baggott di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23

MEDIA Inggris, TWTD, menyoroti tandukan maut Elkan Baggott saat membantu Timnas Indonesia U-23 membantai Timnas Taiwan U-23 9-0. Mereka juga menyorot performa bek Ipswich Town itu yang langsung moncer saat tampil di level kelompok umur.

Elkan tampil penuh kala Timnas Indonesia membantai Taiwan U-23 sembilan gol tak berbalas di laga Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Duel itu berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu 9 September 2023 malam WIB.

Dalam skema 4-4-2 racikan Shin Tae-yong, Elkan berduet dengan Rizky Ridho selaku kapten kesebelasan di jantung pertahanan Garuda Muda. Penampilannya patut diacungi jempol karena solid mengawal pertahanan Timnas Indonesia U-23.

Selain ciamik dalam bertahan, Elkan juga turut membantu lini serang. Pemain berpostur jangkung itu menjadi salah satu pencetak gol Indonesia ke gawang Taiwan.

Berawal dari situasi sepak pojok, pemain berusia 20 tahun itu menanduk umpan Arkhan Fikri di menit 56. Gol tersebut langsung menuai sorotan dari media Inggris, TWTD.

“Bek tengah The Blues (julukan Ipswich Town) Elkan Baggott mencetak gol saat tim U-23 Indonesia mengalahkan Taiwan 9-0 dalam laga grup kualifikasi Piala Asia (U-23) 2024 pertama mereka di Stadion Manahan di Surakarta sore ini,” tulis TWTD, Minggu (10/9/2023).