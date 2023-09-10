Timnas Indonesia U-23 Sikat Timnas Taiwan U-23 9-0, Erick Thohir: Ini Generasi Emas!

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut Timnas Indonesia U-23 sebagai generasi emas (Foto: MPI/Romensy August)

SOLO - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memuji permainan Timnas Indonesia U-23 usai menghancurkan Timnas Taiwan U-23 dengan skor 9-0 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Menurutnya, ini adalah tim generasi emas Indonesia.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 itu berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu 9 September 2023 malam WIB. Skuad Garuda Muda tampil brilian sejak menit pertama.

Gol-gol dicetak oleh Marselino Ferdinand (2', 57'), Ramadhan Sananta (6'), Rafael Sturick (19'), Witan Sulaeman (30'), Ilham Rio (40'), Elkan Baggott (56), Hokky Caraka (79'), dan Pratama Arhan (84'). Kemenangan itu menjadi modal positif di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Usai laga, Erick yang menyaksikan pertandingan secara langsung dari tribune VVIP, memuji anak asuh Shin Tae-yong. Menurutnya, Marselino dan kawan-kawan adalah tim generasi emas Indonesia.

"Saya bilang ini tim generasi emas Indonesia," puji Erick usai laga, dikutip pada Minggu (10/9/2023).

Lebih lanjut, Menteri BUMN itu mengingatkan agar tidak terlena dengan kemenangan besar atas Taiwan. Sebab, Timnas Turkmenistan U-23 yang menjadi lawan berikutnya, bukan tim sembarangan. Mereka pun bisa menang telak 4-0 melawan Taiwan di laga pertama Grup K.