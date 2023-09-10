PT LIB Beberkan Daftar Hadiah Liga 2 2023-2024, Tim Juara Dapat Rp1 Miliar!

PT LIB beberkan daftar hadiah Liga 2 2023-2024. Tim yang nantinya keluar sebagai juara Liga 2 2023-2024 pun akan mendapat hadiah sebesar Rp1 miliar.

Rincian hadiah Liga 2 2023-2024 ini diungkapkan Direktur Utama (Dirut) PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Ferry Paulus. Dia menyatakantiga klub terbaik Liga 2 2023-2024 bukan hanya mendapatkan promosi ke Liga 1 2023-2024, tetapi juga hadiah uang tunai.

Sebagaimana diketahui, kompetisi kasta kedua Liga Indonesia itu sudah resmi bergulir yang ditandai laga Persela melawan Persijap dengan skor 2-0. Laga itu berlangsung di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (9/9/2023).

Mantan Direktur Olahraga Persija itu mengatakan saat ini Liga 2 2023-2024 terbagi keempat grup. Ada tujuh klub yang akan diambil 12 klub terbaik. Setelah itu, 12 klub tersebut dibagi ke tiga grup.

Dalam fase grup, akan diambil peringkat pertama dan satu runner up terbaik. Keempat tim akan berlaga dalam semifinal yang nantinya juara, runner up, dan peringkat ketiga otomatis promosi ke Liga 1.

Untuk rincian hadiah, Ferry Paulus mengatakan pemenang Liga 2 2023-2024 akan mendapat Rp1 miliar. Lalu, peringkat kedua mendapat Rp750 juta. Sementara itu, juara ketiga mendapat Rp500 juta.

"Hadiah pertama atau juara pertama itu Rp1 miliar. Kemudian peringkat kedua, Rp750 juta kalau tidak salah. Berikutnya Rp500 juta dan seterusnya," ucap Ferry di Lamongan, Minggu (10/9/2023).