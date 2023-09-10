Liga 2 2023-2024 Mulai Bergulir Usai Semusim Vakum, Suporter Sambut Antusias

Ajang Liga 2 2023-2024 dibuka dengan duel Persela Lamongan vs Persijap Jepara. (Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)

LAMONGAN – Ajang Liga 2 2023-2024 mulai bergulir. Suporter pun menyambut antusias ajang Liga 2 karena sudah semusim vakum imbas tragedi Kanjuruhan.

Sebagaimana diketahui, laga pembuka Liga 2 2023-2024 mempertemukan Persela Lamongan melawan Persijap Jepara. Laga itu berlangsung di Stadion Surajaya, Minggu (10/9/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI), suporter begitu antusias untuk menyaksikan laga itu, termasuk suporter Persela Lamongan, LA Mania. Mereka antusias menyambut bergulirnya Liga 2 2023-2024 dengan memadati stadion untuk menyaksikan laga tersebut.

Antrean suporter mengular pun tidak bisa dihindarkan. Namun, para suporter antre begitu tertib sehingga situasi cukup kondusif.