Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Unik Yandi Sofyan, Striker Persikabo 1973 Ini Sempat Menghilang dan Pernah Main di 4 Benua Berbeda

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |05:29 WIB
Kisah Unik Yandi Sofyan, Striker Persikabo 1973 Ini Sempat Menghilang dan Pernah Main di 4 Benua Berbeda
Kisah Yandi Sofyan menghilang dua tahun dan kembali bersama Persikabo 1973 patut diulas (Foto: Instagram/@yandi15sofyan)
A
A
A

KISAH unik Yandi Sofyan, striker Persikabo 1973 yang sempat menghilang dan pernah main di empat benua akan dibahas oleh Okezone. Sebab, amat jarang pemain sepakbola Indonesia bisa melanglang buana.

Ya, setelah hilang dari peredaran, nama Yandi Sofyan kembali menjadi sorotan di Liga 1 2023-2024. Bersama Persikabo 1973, penyerang kelahiran Garut, 25 Mei 1992 itu tampil gacor di sepanjang Liga 1.

Yandi Sofyan bersinar bersama Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@officialpersikabo)

Dalam sembilan laga, ia sudah mengemas empat gol. Catatan itu membuatnya menjadi salah satu pemain lokal paling moncer di Liga 1 musim ini.

Tidak hanya itu, catatan ini seakan menjadi isyarat untuk seluruh pencinta sepakbola tanah air dirinya belum usai. Meski sempat kehilangan performa terbaiknya di beberapa tahun terakhir, namun Yandi Sofyan membuktikan pengalamannya bermain di berbagai benua tidaklah sia-sia.

Seperti yang banyak diketahui, saat masih muda, Yandi Sofyan digadang-gadang akan menjadi salah satu penyerang masa depan Indonesia. Memulai karier dari Persib Junior, ia berkesempatan bermain di Amerika Selatan, tepatnya Uruguay, melalui program SAD Indonesia.

Telah cukup menimba ilmu di Amerika Latin, adik dari Zaenal Arief ini kemudian terbang ke Belgia untuk menjadi bagian klub CS Vise. Klub tersebut diketahui dimiliki pengusaha asal Indonesia ketika itu.

Kurang lebih dua tahun di Eropa, Yandi Sofyan sempat kembali ke Indonesia dengan bergabung dengan Arema. Tidak lama, Yandi kembali bermain di luar negeri. Kali ini, giliran tim asal Australia, Brisbane Roar, yang merekrutnya.

Hanya bertahan selama satu tahun, Yandi kemudian kembali ke Indonesia dan mulai membela tim-tim lokal seperti Arema, Persib, hingga Bali United. Hal pilu menimpanya di 2019.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191717/patrick_kluivert_resmi_menjadi_kakek_di_hari_natal_2025_patrickkluivert9-haN7_large.jpg
Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Resmi Jadi Kakek di Hari Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190194/shin_tae_yong_mengirimkan_bantuan_ke_korban_bencana_sumatera_dan_disambut_masyarakat_setempat-Z4NK_large.jpg
Shin Tae-yong Kirim Bantuan ke Korban Bencana Sumatera, Disambut Warga Aceh Tamiang: Terima Kasih STY!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189012/calvin_verdonk_sumbang_125_paket_hygiene_kit_untuk_bencana_sumatera_cverdonk-lVGK_large.jpg
Salut! Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk Sumbang 125 Paket Hygiene Kit untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188713/justin_hubner_wajib_mualaf_jika_ingin_menikahi_jennifer_coppe_justinhubner5-C6UI_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Wajib Mualaf Sebelum Nikahi Jennifer Coppen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659765/noc-indonesia-buka-suara-soal-polemik-cabor-kickboxing-di-sea-games-2025-ygd.webp
NOC Indonesia Buka Suara Soal Polemik Cabor Kickboxing di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/persija_menatap_kebangkitan_usai_kalah_0_1_dari_se.jpg
Terluka di Padang, Persija Siap Mengamuk di SUGBK
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement