HOME BOLA LIGA ITALIA

5 Pemain Juventus yang Sudah Usang dan Seharusnya Dibuang ke Arab Saudi, Nomor 1 Rajin Cedera

Bertold Ananda , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |06:02 WIB
5 Pemain Juventus yang Sudah Usang dan Seharusnya Dibuang ke Arab Saudi, Nomor 1 Rajin Cedera
Paul Pogba termasuk pemain yang layak dibuang Juventus (Foto: Instagram/@paulpogba)
A
A
A

LIMA pemain Juventus yang sudah usang dan seharusnya dibuang ke Arab Saudi akan dibahas oleh Okezone. Sebab, pemain-pemain ini bisa dikatakan minim kontribusi.

Skuad Juventus terlihat terlalu gemuk untuk mengarungi Liga Italia 2023-2024 dan Coppa Italia. Oleh karena itu, sejumlah pemain sebetulnya sudah layak untuk dijual!

Juventus memasuki 2023-2024 dengan harapan baru (Foto: Twitter/@juventusfcen)

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, lima pemain Juventus yang sudah usang dan seharusnya dibuang ke Arab Saudi.

5. Weston McKennie

Weston McKennie

Pemain pertama Juventus yang seharusnya dibuang ke Arab Saudi. Gelandang asal Amerika Serikat (AS) ini sempat diandalkan bermain di lini tengah.

Namun, seiring berjalannya waktu, potensi McKennie tak keluar. Oleh karena itu, namanya sempat masuk daftar jual, meski akhirnya gagal dilego.

4. Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik

Pemain Juventus selanjutnya yang mulai usang. Striker asal Polandia itu awalnya kerap diandalkan sebagai pembuat gol. Namun, argo golnya mulai seret sejak akhir musim lalu.

Milik gagal dijual atau dilepas ke klub lain pada bursa transfer musim panas 2023. Bisa jadi, ia akan pergi pada Januari mendatang.

Halaman:
1 2 3
      
