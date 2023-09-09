Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Bangladesh U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: The Young Elephant War Menang Telak 3-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |23:32 WIB
Hasil Timnas Bangladesh U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: <i>The Young Elephant War</i> Menang Telak 3-0!
Timnas Thailand U-23 menang telak 3-0 atas Timnas Bangladesh U-23 (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

CHONBURI - Berikut hasil Timnas Bangladesh U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Duel yang berlangsung di Stadion Chonburi, Sabtu (9/9/2023) malam WIB, itu, dimenangi The Young Elephant War dengan skro telak 3-0.

Dua gol Purachet Thodsanit (44', 45+3') plus satu dari Airfan Doloh (87') membuahkan poin penuh. Thailand kini mengumpulkan enam poin dari dua laga yang sudah digelar.

Timnas Thailand U-23

Jalannya Pertandingan

Thailand, yang merupakan tuan rumah Grup H, tampil dominan sejak menit awal. Mereka rajin mengurung pertahanan Bangladesh untuk mencari gol pembuka.

Namun, kerja keras Thailand hampir tidak berbuah sepanjang 40 menit. Gol baru datang di menit ke-44 lewat aksi Purachet. Skor menjadi 1-0 untuk Thailand U-23.

Gol tersebut tampak mengubah peruntungan tuan rumah. Purachet lantas mencetak gol keduanya di menit ketiga injury time untuk membawa Thailand U-23 memimpin 2-0 saat turun minum.

Halaman:
1 2
      
