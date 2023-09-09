Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Cukur Taiwan U-23 9-0, Erick Thohir Sebut Hadiah Haornas

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |23:04 WIB
Timnas Indonesia U-23 Cukur Taiwan U-23 9-0, Erick Thohir Sebut Hadiah Haornas
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyaksikan langsung kemenangan telak Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Taiwan U-23 (Foto: MPI/Romensy August)
A
A
A

SOLO - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik kemenangan telak Timnas Indonesia U-23 9-0 atas Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Menurutnya, itu adalah hadiah untuk peringatan hari olahraga nasional (Haornas).

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 itu berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (9/9/2023) malam WIB. Erick terlihat hadir langsung di tribune VVIP stadion bersama sejumlah tokoh.

Timnas Indonesia U-23

Erick mengatakan, kemenangan ini sebagai hadiah untuk perayaan Haornas ke-40 yang jatuh pada Sabtu (9/9/2023). Tanggal tersebut merupakan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang pertama di Kota Solo pada 9-12 September 1948.

"Haornas yang jatuhnya di Solo, pada waktu itu PON pertama. Angka kemenangannya juga pas lagi 9-0. Sembilan September. Jadi selamat untuk Indonesia," kata Erick usai laga, Sabtu (9/9/2023).

Lebih lanjut, Menteri BUMN itu mengaku sempat masuk ke ruang ganti pemain Indonesia untuk menyampaikan sejumlah pesan kepada anak Shin Tae-yong. Ia meminta tim pelatih fokus mempersiapkan Indonesia U-23 agar lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 di Qatar.

Ajang tersebut menjadi penting mengingat turnamen Piala Asia juga merupakan kualifikasi ke Olimpiade Paris 2024. Erick berharap Indonesia juga bermain baik di laga kedua sehingga lolos.

Halaman:
1 2
      
