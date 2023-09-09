Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Marselino Ferdinan Usai Timnas Indonesia U-23 Bantai Timnas Taiwan U-23 9-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |22:40 WIB
Respons Marselino Ferdinan Usai Timnas Indonesia U-23 Bantai Timnas Taiwan U-23 9-0
Marselino Ferdinan merespons kemenangan telak Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Taiwan U-23 (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
SOLO - Marselino Ferdinan langsung merespons kemenangan telak Timnas Indonesia U-23 dengan skor 9-0 atas Timnas Taiwan U-23 di laga Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Ia meminta skuad Garuda Muda tidak terseret euforia.

Duel itu berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (9/9/2023) malam WIB. Dua gol Marselino, ditambah masing-masing satu oleh Ramadhan Sananta, Rafael Struick, Witan Sulaeman, Ilham Rio Fahmi, Elkan Baggott, Hokky Caraka, dan Pratama Arhan, memberikan kemenangan telak.

Marselino Ferdinan mengemas dua gol

Selepas pertandingan, Marselino mengatakan perjalanan Timnas Indonesia U-23 pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 belum usai. Oleh karena itu, haram hukumnya untuk terkena euforia.

"Bangga dan senang (kami meraih kemenangan). Akan tetapi, kami tidak terlalu berlarut-larut dengan kemenangan," kata Marselino dilansir dari Instagram @timnas.indonesia, Sabtu (9/9/2023).

Pemain KMSK Deinze itu mengatakan timnya harus bersiap diri kembali untuk laga melawan Turkmenistan. Sebab, Timnas Turkmenistan U-23 tidak akan mudah dikalahkan.

"Terpenting kami harus fokus karena masih ada laga selanjutnya," kata pemain berusia 19 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
