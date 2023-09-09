Respons Marselino Ferdinan Usai Timnas Indonesia U-23 Bantai Timnas Taiwan U-23 9-0

SOLO - Marselino Ferdinan langsung merespons kemenangan telak Timnas Indonesia U-23 dengan skor 9-0 atas Timnas Taiwan U-23 di laga Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Ia meminta skuad Garuda Muda tidak terseret euforia.

Duel itu berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (9/9/2023) malam WIB. Dua gol Marselino, ditambah masing-masing satu oleh Ramadhan Sananta, Rafael Struick, Witan Sulaeman, Ilham Rio Fahmi, Elkan Baggott, Hokky Caraka, dan Pratama Arhan, memberikan kemenangan telak.

Selepas pertandingan, Marselino mengatakan perjalanan Timnas Indonesia U-23 pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 belum usai. Oleh karena itu, haram hukumnya untuk terkena euforia.

"Bangga dan senang (kami meraih kemenangan). Akan tetapi, kami tidak terlalu berlarut-larut dengan kemenangan," kata Marselino dilansir dari Instagram @timnas.indonesia, Sabtu (9/9/2023).

Pemain KMSK Deinze itu mengatakan timnya harus bersiap diri kembali untuk laga melawan Turkmenistan. Sebab, Timnas Turkmenistan U-23 tidak akan mudah dikalahkan.

"Terpenting kami harus fokus karena masih ada laga selanjutnya," kata pemain berusia 19 tahun itu.