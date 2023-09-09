Hasil Timnas Vietnam U-23 vs Timnas Yaman U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: The Golden Star Muda Susah Payah Menang 1-0

HASIL Timnas Vietnam U-23 vs Timnas Yaman U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. The Golden Star Muda -julukan Timnas Vietnam U-23- menang tipis dengan skor 1-0.

Laga Timnas Vietnam U-23 vs Timnas Yaman U-23 digelar di Stadion San Van Dong Viet Tri, Vietnam, pada Sabtu (9/9/2023) malam WIB. Gol tunggal Vietnam dicetak oleh Bui Vi Hao (84’).

Jalannya Pertandingan

Duel sengit sudah tersaji sejak awal pertemuan Timnas Vietnam U-23 vs Timnas Yaman U-23. Kedua tim terus membangun serangan, tetapi tak kunjung berbuah gol.

Kondisi ini terus berlanjut hingga laga babak pertama menyentuh 30 menit jalannya pertandingan. Kedua tim terus tak bisa memecah kebuntuan.

Di sisa waktu pertandingan babak pertama, Vietnam U-23 yang bermain di hadapan publiknya sendiri masih belum bisa mencetak gol. Sebab, Yaman U-23 bermain begitu solid. Alhasil, skor 0-0 terjaga hingga akhir babak pertama.

Pada babak kedua, persaingan sengit masih tersaji dalam pertemuan Timnas Vietnam U-23 vs Timnas Yaman U-23. Meski kerap gagal mencetak gol, kedua tim tak menyerah untuk mencetak gol.

Setelah bersusah payah, Timnas Vietnam U-23 pun akhirnya bisa mencetak gol. Gol itu baru tercipta jelang akhir babak kedua.