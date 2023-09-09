4 Fakta Usai Timnas Indonesia U-23 Bantai Timnas Taiwan U-23 9-0 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Shin Tae-yong Bikin Rekor!

BERIKUT empat fakta yang tercipta usai Timnas Indonesia U-23 mencukur habis Timnas Taiwan U-23 9-0 di laga Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Pelatih Shin Tae-yong mencetak rekor tersendiri!

Bermain di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (9/9/2023) malam WIB, Timnas Indonesia U-23 tampil menggila sepanjang 90 menit. Pencetak gol datang dari berbagai posisi, mulai dari pemain belakang hingga depan.

Timnas Indonesia U-23 menggila lewat brace Marselino Ferdinan (2’ dan 57’), Ramadhan Sananta (6’), Witan Sulaeman (30’), Elkan Baggott (55’), Hokky Caraka (79’), dan Pratama Arhan (85’). Kemenangan telak ini menjadi modal positif.

Dengan begini, Timnas Indonesia U-23 melangkahkan satu kaki di putaran final Piala Asia U-23 2024. Garuda Muda menggeser Turkmenistan U-23 di puncak klasemen sementara Grup K.

Terdapat beberapa catatan yang akan membuat bangga fans sepak bola tanah air. Berikut adalah empat catatan membanggakan usai Timnas Indonesia U-23 membantai Taiwan U-23.

1. Bertepatan dengan Haornas

Kemenangan besar Timnas Indonesia U-23 atas Taiwan U-23 bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang jatuh pada hari ini, Sabtu (9/9/2023). Menariknya, Haornas dicetuskan pada edisi perdana Pekan Olahraga Nasional (PON) yang juga berlangsung di Solo pada 1948.

Ya, setiap tanggal 9 September, masyarakat Indonesia memperingati hari bersejarah tersebut. Pada PON edisi perdana tersebut, belum ada atlet Indonesia yang tampil di Olimpiade London 1948.

Penyebabnya, negara Indonesia belum diakui kedaulatannya, sehingga atlet Indonesia hanya bisa tampil di Olimipade mewakili nama Belanda. Tak rela melakukan hal itu, pemerintah Indonesia memilih menyelenggarakan pesta olahraga sendiri berskala nasional.

Menariknya lagi, ajang Piala Asia U-23 2024 merupakan jalan menuju Olimipade Paris 2024. Babak Kualifikasi menjadi jalan pertama yang harus ditempuh Timnas Indonesia U-23 jika ingin mentas di multievent internasional tersebut.