Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Kaget Timnas Indonesia U-23 Bantai Timnas Taiwan U-23 9-0 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |21:50 WIB
Media Vietnam Kaget Timnas Indonesia U-23 Bantai Timnas Taiwan U-23 9-0 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Ilham Rio Fahmi menyumbang satu gol dalam kemenangan telak Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Taiwan U-23 (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

HANOI - Media Vietnam, Soha.vn, kaget Timnas Indonesia U-23 menang telak 9-0 atas Timnas Taiwan U-23 di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Duel itu berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (9/9/2023) malam WIB.

Dua gol Marselino Ferdinan (2', 58') ditambah oleh Ramadhan Sananta, Rafael Struick, Witan Sulaeman, Ilham Rio Fahmi, Elkan Baggott, Hokky Caraka, dan Pratama Arhan, memberikan kemenangan telak. Kemenangan ini menjadi modal positif.

Marselino Ferdinan mengemas dua gol

Dengan begini, Timnas Indonesia U-23 melangkahkan satu kaki di putaran final Piala Asia U-23 2024. Garuda Muda menggeser Timnas Turkmenistan U-23 di puncak klasemen sementara Grup K.

Kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Taiwan U-23 sejatinya sudah terprediksi. Namun, skor akhirnya sungguh mencengangkan. Hal itu pula yang menjadi sorotan Soha.vn.

Mereka menyebut kemenangan Indonesia sungguh tidak terduga. Hasil positif itu akan membuka jalan untuk menuju putaran final Piala Asia U-23 2024 setelah menunggu lebih dari satu dekade.

"Indonesia U-23 menang dengan skor yang tidak terduga, membuka jalan menuju putaran final setelah menunggu lebih dari satu dekade," tulis headline Soha.vn, Sabtu (9/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659665/piala-aff-u16-2025-kemenangan-timnas-futsal-indonesia-u16-sirna-di-menit-akhir-who.webp
Piala AFF U-16 2025: Kemenangan Timnas Futsal Indonesia U-16 Sirna di Menit Akhir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/kenan_yildiz.jpg
Kenan Yildiz Ingin Jadi Pemain dengan Gaji Tertinggi di Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement