Media Vietnam Kaget Timnas Indonesia U-23 Bantai Timnas Taiwan U-23 9-0 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Ilham Rio Fahmi menyumbang satu gol dalam kemenangan telak Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Taiwan U-23 (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

HANOI - Media Vietnam, Soha.vn, kaget Timnas Indonesia U-23 menang telak 9-0 atas Timnas Taiwan U-23 di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Duel itu berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (9/9/2023) malam WIB.

Dua gol Marselino Ferdinan (2', 58') ditambah oleh Ramadhan Sananta, Rafael Struick, Witan Sulaeman, Ilham Rio Fahmi, Elkan Baggott, Hokky Caraka, dan Pratama Arhan, memberikan kemenangan telak. Kemenangan ini menjadi modal positif.

Dengan begini, Timnas Indonesia U-23 melangkahkan satu kaki di putaran final Piala Asia U-23 2024. Garuda Muda menggeser Timnas Turkmenistan U-23 di puncak klasemen sementara Grup K.

Kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Taiwan U-23 sejatinya sudah terprediksi. Namun, skor akhirnya sungguh mencengangkan. Hal itu pula yang menjadi sorotan Soha.vn.

Mereka menyebut kemenangan Indonesia sungguh tidak terduga. Hasil positif itu akan membuka jalan untuk menuju putaran final Piala Asia U-23 2024 setelah menunggu lebih dari satu dekade.

"Indonesia U-23 menang dengan skor yang tidak terduga, membuka jalan menuju putaran final setelah menunggu lebih dari satu dekade," tulis headline Soha.vn, Sabtu (9/9/2023).