Ini Dia Tips Nonton Bebas Hambatan Live Streaming Timnas Indonesia di Vision+

Perbaikan terus dilakukan oleh Vision+ untuk menciptakan pengalaman menonton bebas habatan khususnya pada perhelatan pertandingan Timnas Indonesia. Jika user mengalami hambatan ada tip yang bisa dilakukan, berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Akses aplikasi atau website Vision+

2. Pastikan jaringan internet anda stabil.

3. Pastikan anda telah melakukan registrasi.

4. Pastikan paket Vision+ Premium Sport anda aktif

5. Pilih pertandingan yang dituju pada main banner atau akses melalui cluster “Airing Today” atau “Live”

6. Pilih pertandingan yang dituju.

7. Selamat menonton

Untuk akses langsung Vision+ dengan nyaman bisa klik di sini.