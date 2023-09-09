Hasil Timnas China vs Timnas Malaysia di FIFA Matchday: Harimau Malaya Imbangi Tuan Rumah 1-1

CHENGDU - Hasil Timnas China vs Timnas Malaysia di FIFA Matchday September 2023 telah diketahui pada Sabtu (9/9/2023) malam WIB. Duel yang berlangsung di Stadion Phoenix Hill, Chengdu, China, itu berakhir dengan skor 1-1.

Malaysia unggul lebih dulu di menit ke-11 via Faisal Halim. Namun, China mampu memaksakan hasil imbang berkat gol yang dicetak Lin Liangming.

Jalannya Pertandingan

Baru 11 menit, Malaysia sudah mengejutkan tuan rumah. Faisal Halim berhasil menyelesaikan umpan Akhyar Rashid untuk membawa skuad asuhan Kim Pan-gon memimpin 1-0.

Tidak tinggal diam begitu saja, tim tuan rumah pun langsung merespons dengan mencetak gol balasan. Liangming mampu membobol gawang Malaysia di menit ke-38.

Kedua tim pun kembali bermain ketat usai kedudukan imbang menjadi 1-1. China dan Malaysia sama-sama bermain ngotot untuk kembali mencetak gol dalam laga itu.

Sampai akhir babak pertama tidak ada gol demi gol yang tercipta dalam laga itu. Skor pun sementara masih 1-1 dalam laga China melawan Malaysia.