HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas China vs Timnas Malaysia di FIFA Matchday: Harimau Malaya Imbangi Tuan Rumah 1-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |21:17 WIB
Hasil Timnas China vs Timnas Malaysia di FIFA Matchday: Harimau Malaya Imbangi Tuan Rumah 1-1
Timnas Malaysia tahan Timnas China 1-1 (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)
A
A
A

CHENGDU - Hasil Timnas China vs Timnas Malaysia di FIFA Matchday September 2023 telah diketahui pada Sabtu (9/9/2023) malam WIB. Duel yang berlangsung di Stadion Phoenix Hill, Chengdu, China, itu berakhir dengan skor 1-1.

Malaysia unggul lebih dulu di menit ke-11 via Faisal Halim. Namun, China mampu memaksakan hasil imbang berkat gol yang dicetak Lin Liangming.

Timnas China vs Timnas Malaysia di FIFA Matchday (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)

Jalannya Pertandingan

Baru 11 menit, Malaysia sudah mengejutkan tuan rumah. Faisal Halim berhasil menyelesaikan umpan Akhyar Rashid untuk membawa skuad asuhan Kim Pan-gon memimpin 1-0.

Tidak tinggal diam begitu saja, tim tuan rumah pun langsung merespons dengan mencetak gol balasan. Liangming mampu membobol gawang Malaysia di menit ke-38.

Kedua tim pun kembali bermain ketat usai kedudukan imbang menjadi 1-1. China dan Malaysia sama-sama bermain ngotot untuk kembali mencetak gol dalam laga itu.

Sampai akhir babak pertama tidak ada gol demi gol yang tercipta dalam laga itu. Skor pun sementara masih 1-1 dalam laga China melawan Malaysia.

Halaman:
1 2
      
