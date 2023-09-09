Klasemen Sementara Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Matchday Kedua: Timnas Indonesia U-23 di Puncak!

BERIKUT klasemen sementara Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di matchday kedua. Timnas Indonesia U-23 sukses bertengger di puncak usai menang telak atas Timnas Taiwan U-23 dengan skor 9-0.

Ya, Garuda Muda mencukur habis tamunya di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (9/9/2023) malam WIB. Dua gol Marselino Ferdinan (2', 58') ditambah oleh Ramadhan Sananta, Rafael Struick, Witan Sulaeman, Ilham Rio Fahmi, Elkan Baggott, Hokky Caraka, dan Pratama Arhan, memberikan kemenangan telak.

Berkat kemenangan itu, Timnas Indonesia U-23 kini menempati posisi teratas di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan nilai tiga. Anak asuh Shin Tae-yong unggul selisih gol atas Timnas Turkmenistan U-23 di klasemen.

Sebetulnya, penentuan posisi di grup diambil dari head to head antara dua atau tiga kesebelasan yang bernilai sama. Namun, karena Indonesia dan Turkmenistan belum bertemu, untuk sementara dipakai selisih gol.

Indonesia memiliki selisih gol surplus sembilan atau (9-0). Tim Merah Putih unggul dibandingkan Timnas Turkmenistan U-23 yang menang 4-0 atas Taiwan di matchday pertama.

Dengan demikian, untuk sementara, Indonesia bertengger di puncak klasemen. Turkmenistan mengintip di posisi dua dengan selisih gol surplus empat.