Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Matchday Kedua: Timnas Indonesia U-23 di Puncak!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |21:05 WIB
Klasemen Sementara Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Matchday Kedua: Timnas Indonesia U-23 di Puncak!
Timnas Indonesia U-23 menghuni puncak klasemen Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: Twitter/@timnas.indonesia)
A
A
A

BERIKUT klasemen sementara Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di matchday kedua. Timnas Indonesia U-23 sukses bertengger di puncak usai menang telak atas Timnas Taiwan U-23 dengan skor 9-0.

Ya, Garuda Muda mencukur habis tamunya di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (9/9/2023) malam WIB. Dua gol Marselino Ferdinan (2', 58') ditambah oleh Ramadhan Sananta, Rafael Struick, Witan Sulaeman, Ilham Rio Fahmi, Elkan Baggott, Hokky Caraka, dan Pratama Arhan, memberikan kemenangan telak.

Marselino Ferdinan mengemas dua gol

Berkat kemenangan itu, Timnas Indonesia U-23 kini menempati posisi teratas di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan nilai tiga. Anak asuh Shin Tae-yong unggul selisih gol atas Timnas Turkmenistan U-23 di klasemen.

Sebetulnya, penentuan posisi di grup diambil dari head to head antara dua atau tiga kesebelasan yang bernilai sama. Namun, karena Indonesia dan Turkmenistan belum bertemu, untuk sementara dipakai selisih gol.

Indonesia memiliki selisih gol surplus sembilan atau (9-0). Tim Merah Putih unggul dibandingkan Timnas Turkmenistan U-23 yang menang 4-0 atas Taiwan di matchday pertama.

Dengan demikian, untuk sementara, Indonesia bertengger di puncak klasemen. Turkmenistan mengintip di posisi dua dengan selisih gol surplus empat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659537/bursa-transfer-januari-miliano-jonathans-masuk-daftar-jual-fc-utrecht-fde.webp
Bursa Transfer Januari: Miliano Jonathans Masuk Daftar Jual FC Utrecht?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/05/19/kiper_juventus_mattia_perin_federico_gatti.jpg
Perombakan Besar Juventus Dimulai! Mattia Perin Ngotot Pulang ke Genoa, Daftar Kiper Baru Disiapkan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement