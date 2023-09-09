Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Masuk Menit Ke-70, Timnas Indonesia U-23 Makin Menggila Unggul 7-0 atas Taiwan U-23!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |20:26 WIB
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Masuk Menit Ke-70, Timnas Indonesia U-23 Makin Menggila Unggul 7-0 atas Taiwan U-23!
Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Hingga menit ke-70, Timnas Indonesia U-23 makin menggila di babak kedua ini sehingga berhasil memperbesar keunggulan atas Timnas Taiwan U-23 menjadi 7-0!

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (9/9/2023) malam WIB. Di babak kedua ini hingga menyentuh menit ke-70, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- masih terus melanjutkan tren positifnya.

Timnas Indonesia U-23

Ada dua gol tambahan Timnas Indonesia U-23 dicetak oleh Elkan Baggott dan juga Marselino Ferdinan. Elkan Baggott lebih dahulu menjebol gawang lawan lewat sundulannya di menit ke-55. Dia berhasil menyambut umpan ciamik hasil sepak pojok Arkhan Fikri. Garuda Muda pun unggul 6-0.

Hanya berselang dua menit kemudian, Marselino Ferdinan yang menambah penderitaan Taiwan U-23. Sukses melewati adangan dari sejumlah pemain Taiwan U-23, Marselino Ferdinan terus bergerak mendekati gawang Taiwan U-23 dan kemudian melepaskan tendangan ciamik lewat kaki kirinya yang tak bisa dibendung kiper lawan hingga berbuah gol.

Timnas Taiwan U-23 sendiri berusaha mengejar. Tetapi, usaha mereka tak bisa berbuah manis hingga menit ke-70 karena solidnya pertahanan skuad Garuda Muda.

Shin Tae-yong sendiri melakukan sejumlah perubahan pemain. Ada Hokky Caraka hingga Komang Teguh yang dimasukkan di babak kedua ini.

