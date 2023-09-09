Hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Witan Sulaeman Gemilang, Timnas Indonesia U-23 Tambah Keunggulan 4-0 atas Taiwan U-23

HASIL Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Indonesia U-23 kini berhasil menambah keunggulan atas Taiwan U-23 dengan skor 4-0.

Kali ini, Witan Sulaeman yang unjuk gigi. Dia berhasil mencetak gol ciamik usai memanfaatkan umpan lambung dari Ivar Jenner pada menit ke-29. Tak terbendung, dia langsung menceploskan bola ke gawang Taiwan U-23.

Dengan begitu, Timnas Indonesia U-23 unggul 4-0 kini atas Taiwan U-23 di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (9/9/2023) pukul 19.00 WIB dalam laga perdana Grup K. Sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 unggul cepat berkat gol cantik dari Marselino Ferdinan, Ramadhan Sananta, dan Rafael Struick.

Tentunya, laju positif ini diharapkan terus berlanjut karena Timnas Indonesia U-23 bertekad meraih kemenangan. Dengan begitu, mereka bisa menembus putaran final Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.