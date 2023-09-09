Hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Gol Rafael Struick Bawa Timnas Indonesia U-23 Makin Tinggalkan Jauh Taiwan U-23 3-0!

HASIL Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Indonesia U-23 makin meninggalkan jauh Taiwan U-23 dengan skor 3-0.

Kali ini, Rafael Struick yang mencatatkan namanya di papan skor dalam laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (9/9/2023) pukul 19.00 WIB dalam laga perdana Grup K. Dia berhasil memanfaatkan umpan ciamik dari Marselino Ferdinan.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 unggul cepat berkat gol cantik dari Marselino Ferdinan dan Ramadhan Sananta. Marselino Ferdinan lebih dahulu mencetak gol lewat tendangan bebas di luar kotak penalti pada menit ke-2.

Lalu, Ramadhan Sananta sukses menambah keunggulan Garuda Muda pada menit ke-6. Gol tercipta berkat kerja sama ciamiknya bersama Rafael Struick.

Tentunya, laju positif ini diharapkan terus berlanjut karena Timnas Indonesia U-23 bertekad meraih kemenangan. Dengan begitu, mereka bisa menembus putaran final Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.