Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Gol Rafael Struick Bawa Timnas Indonesia U-23 Makin Tinggalkan Jauh Taiwan U-23 3-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |19:25 WIB
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Gol Rafael Struick Bawa Timnas Indonesia U-23 Makin Tinggalkan Jauh Taiwan U-23 3-0!
Rafael Struick kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
A
A
A

HASIL Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Indonesia U-23 makin meninggalkan jauh Taiwan U-23 dengan skor 3-0.

Kali ini, Rafael Struick yang mencatatkan namanya di papan skor dalam laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (9/9/2023) pukul 19.00 WIB dalam laga perdana Grup K. Dia berhasil memanfaatkan umpan ciamik dari Marselino Ferdinan.

Rafael Struick

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 unggul cepat berkat gol cantik dari Marselino Ferdinan dan Ramadhan Sananta. Marselino Ferdinan lebih dahulu mencetak gol lewat tendangan bebas di luar kotak penalti pada menit ke-2.

Lalu, Ramadhan Sananta sukses menambah keunggulan Garuda Muda pada menit ke-6. Gol tercipta berkat kerja sama ciamiknya bersama Rafael Struick.

Tentunya, laju positif ini diharapkan terus berlanjut karena Timnas Indonesia U-23 bertekad meraih kemenangan. Dengan begitu, mereka bisa menembus putaran final Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659583/kolaborasi-seniorjunior-dan-teknologi-kunci-keberhasilan-balap-sepeda-indonesia-di-sea-games-2025-cdf.webp
Kolaborasi Senior-Junior dan Teknologi: Kunci Keberhasilan Balap Sepeda Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/01/pelatih_barcelona_hansi_flick_foto_uefa.jpg
Barcelona Darurat Bek! Cedera Christensen Buat Flick Tekan Tombol Transfer Mendesak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement