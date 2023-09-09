Hasil Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Filipina U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Harimau Malaya Muda Ngamuk, Menang Telak 4-0!

HASIL Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Filipina U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Harimau Malaya Muda -julukan Timnas Malaysia U-23- pun tampil menggila sehingga sukses menang dengan skor telak 4-0.

Laga Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Filipina U-23 digelar di Stadion Chonburi UTA, Chonburi, Thailand, pada Sabtu (9/9/2023) pukul 16.30 WIB. Empat gol Malaysia U-23 dicetak oleh Mukhairi Ajmal (1’), Harith Haiqal (23’), dan brace Thirumurugan Saravanan (6’ dan 61’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Malaysia U-23 memulai laga dengan begitu apik. Mereka bahkan bisa mencetak gol cepat kala laga baru berjalan 1 menit.

Ialah Mukhairi Ajmal yang berhasil mengejutkan Timnas Filipina U-23 di awal laga. Aksi ciamiknya dalam menjebol gawang lawan membawa Malaysia U-23 langsung memimpin 1-0.

Malaysia U-23 pun tampil makin percaya diri setelah itu. Mereka makin intens menyerang gawang Filipina U-23. Usaha Malaysia U-23 pun berbuah manis di menit ke-6. Mereka berhasil menggandakan keungulannya berkat gol yang dicetak Saravanan.

Tertinggal dua gol, Filipina U-23 tak tinggal diam. Mereka berusaha membangun serangan balik untuk memangkas jarak. Tetapi, usaha Filipina U-23 gagal berbuah manis.

Alih-alih mencetak gol, Filipina U-23 justru kebobolan lagi. Kali ini, Harith Haiqal yang unjuk kebolehan. Skor 3-0 untuk keunggulan Timnas Malaysia U-23 pun terjaga hingga akhir babak pertama.