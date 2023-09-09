Hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Marselino Ferdinan dan Ramadhan Sananta Cetak Gol Cepat, Timnas Indonesia U-23 Unggul 2-0 atas Taiwan U-23!

HASIL Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Indonesia U-23 pun unggul 2-0 atas Timnas Taiwan U-23 saat ini berkat gol cantik dari Marselino Ferdinan dan Ramadhan Sananta.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (9/9/2023) pukul 19.00 WIB dalam laga perdana Grup K. Gol pertama Timnas Indonesia U-23 dicetak oleh Marselino Ferdinan lewat tendangan bebas di luar kotak penalti pada menit ke-2.

Lalu, Ramadhan Sananta sukses menambah keunggulan Garuda Muda pada menit ke-6. Gol tercipta berkat kerja sama ciamiknya bersama Rafael Struick.

Tentunya, laju positif ini diharapkan terus berlanjut karena Timnas Indonesia U-23 bertekad meraih kemenangan. Dengan begitu, mereka bisa menembus putaran final Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.