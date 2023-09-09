Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Marselino Ferdinan dan Ramadhan Sananta Cetak Gol Cepat, Timnas Indonesia U-23 Unggul 2-0 atas Taiwan U-23!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |19:10 WIB
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Marselino Ferdinan dan Ramadhan Sananta Cetak Gol Cepat, Timnas Indonesia U-23 Unggul 2-0 atas Taiwan U-23!
Marselino Ferdinan kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Indonesia U-23 pun unggul 2-0 atas Timnas Taiwan U-23 saat ini berkat gol cantik dari Marselino Ferdinan dan Ramadhan Sananta.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (9/9/2023) pukul 19.00 WIB dalam laga perdana Grup K. Gol pertama Timnas Indonesia U-23 dicetak oleh Marselino Ferdinan lewat tendangan bebas di luar kotak penalti pada menit ke-2.

Ramadhan Sananta

Lalu, Ramadhan Sananta sukses menambah keunggulan Garuda Muda pada menit ke-6. Gol tercipta berkat kerja sama ciamiknya bersama Rafael Struick.

Tentunya, laju positif ini diharapkan terus berlanjut karena Timnas Indonesia U-23 bertekad meraih kemenangan. Dengan begitu, mereka bisa menembus putaran final Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659537/bursa-transfer-januari-miliano-jonathans-masuk-daftar-jual-fc-utrecht-fde.webp
Bursa Transfer Januari: Miliano Jonathans Masuk Daftar Jual FC Utrecht?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/bek_persib_bandung_federico_barba_foto_persib.jpg
Persib Siap Hancurkan PSM ! Federico Barba Ungkap Strategi Rahasia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement