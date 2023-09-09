Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |18:08 WIB
Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Saksikan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 live di RCTI. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan dibahas Okezone. Duel seru kedua tim penghuni Grup K ini bakal terjadi di Stadion Manahan, Solo, pada malam ini, Sabtu (9/9/2023) pukul 19.00 WIB dan disiarkan secara live di RCTI!

Berdasarkan head to head antara Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Taiwan U-23, Garuda Muda punya catatan yang lebih bagus ketimbang tim tamu. Tercatat, Timnas Indonesia U-23 telah meraih tiga kemenangan dan sekali kalah dari Taiwan U-23 dalam empat pertemuan terakhir kedua tim.

Timnas Indonesia U-23

Dengan rincian, Timnas Indonesia U-23 menang 2-1 atas Taiwan U-23 di pertemuan pertama Kualifikasi Olimpiade 1992. Namun, skuad Garuda Muda kalah dari Taiwan U-23 dengan skor 1-3 di pertemuan kedua ajang tersebut.

Kemudian pada Kualifikasi Olimpiade 2000, Timnas Indonesia U-23 kembali menang atas Taiwan U-23 dengan skor 2-1. Teranyar, Garuda Muda menang besar 4-0 atas Taiwan U-23 di Asian Games 2018.

Berkaca dari statistik di atas, Timnas Indonesia U-23 diprediksi akan kembali meraih kemenangan atas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Terlebih, Ramadhan Sananta cs tampil di hadapan ribuan pendukungnya sendiri karena berstatus sebagai tuan rumah Grup K.

Namun, klasemen sementara Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2023 saat ini, masih dikuasai Turkmenistan U-23 dengan koleksi 3 poin. Mereka dengan kukuh berada di atas tuan rumah usai membantai Taiwan U-23 dengan skor 4-0 di matchday pertama Grup K.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 sendiri saat ini masih belum memainkan laga sehingga berada di posisi kedua Grup K dengan koleksi 0 poin. Di posisi paling buncit, ditempati oleh Taiwan U-23 (0 poin).

Karenanya, Timnas Indonesia U-23 wajib menang telak atas Timnas Taiwan U-23 jika ingin menjadi juara Grup K. Nantinya, hanya 11 juara grup (A hingga K) plus empat runner-up terbaik yang berhak lolos ke Piala Asia U-23 2024 di Qatar.

Halaman:
1 2
      
