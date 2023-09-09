Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dapat Anda ketahui di ujung artikel ini. Sesuai jadwal, duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 segera tersaji di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 9 September 2023 pukul 19.00 WIB.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- jelas memiliki misi untuk meraih kemenangan telak atas Taiwan U-23. Terlebih, tim asuhan Shin Tae-yong itu berstatus sebagai tuan rumah Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 sehingga akan mendapat dukungan penuh dari Ultras Garuda.

Saat ini, klasemen sementara Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2023 masih dikuasai oleh Turkmenistan U-23 dengan koleksi 3 poin. Mereka dengan kukuh berada di atas tuan rumah usai membantai Taiwan U-23 dengan skor 4-0 di matchday pertama Grup K.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 sendiri saat ini masih belum memainkan laga sehingga berada di posisi kedua Grup K dengan koleksi 0 poin. Di posisi paling buncit, ditempati oleh Taiwan U-23 (0 poin).

Berkaca dari klasemen di atas, Timnas Indonesia U-23 wajib menang telak atas Timnas Taiwan U-23 jika ingin menjadi juara Grup K. Nantinya, hanya 11 juara grup (A hingga K) plus empat runner-up terbaik yang berhak lolos ke Piala Asia U-23 2024 di Qatar.

Untuk itu, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, telah memanggil total 27 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan sejak 4 September 2023 di Solo, Jawa Tengah. Namun, skuad Garuda Muda tinggal menyisakan 23 pemain jelang menghadapi Taiwan U-23.