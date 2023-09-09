Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dapat Anda klik di akhir artikel ini. Matchday pertama Grup K tersebut bakal digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 9 September 2023 pukul 19.00 WIB dan disiarkan secara live streaming di Vision+!

Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, telah memanggil total 27 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan sejak 4 September 2023 di Solo, Jawa Tengah. Kini, skuad Garuda Muda tinggal menyisakan 23 pemain jelang menghadapi Taiwan U-23.

Pasalnya, empat pemain Timnas Indonesia U-23 sudah resmi dicoret dari skuad. Keempat pemain tersebut, yakni Beckham Putra (Persib Bandung), Muhammad Taufany (Borneo FC), Akbar Arjunsyah (Persija Jakarta), dan Victor Dethan (PSM Makassar).

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Indonesia, Sumardji. Saat dikonfirmasi Okezone, dia menyatakan bahwa keempat pemain di atas resmi dicoret dari skuad Timnas Indonesia U-23 sehingga takkan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

"4 pemain, Beckham, Taufany, Akbar Arjunsyah dan Victor Dethan," jelas Sumardji kepada Okezone saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Sabtu (9/9/2023).

Kendati begitu, skuad Garuda Muda masih tetap diperkuat sejumlah pemain andalan, termasuk yang berkarier di luar negeri. Di antaranya, ada Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Rafael Struick (Ado Den Haag), Elkan Baggott (Ipswich Town), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), dan Ivar Jenner (FC Utrecht).