Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23, Klik di Sini!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |16:56 WIB
Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23, Klik di Sini!
Berikut link live streaming laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dapat Anda klik di akhir artikel ini. Matchday pertama Grup K tersebut bakal digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 9 September 2023 pukul 19.00 WIB dan disiarkan secara live streaming di Vision+!

Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, telah memanggil total 27 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan sejak 4 September 2023 di Solo, Jawa Tengah. Kini, skuad Garuda Muda tinggal menyisakan 23 pemain jelang menghadapi Taiwan U-23.

Timnas Indonesia U-23

Pasalnya, empat pemain Timnas Indonesia U-23 sudah resmi dicoret dari skuad. Keempat pemain tersebut, yakni Beckham Putra (Persib Bandung), Muhammad Taufany (Borneo FC), Akbar Arjunsyah (Persija Jakarta), dan Victor Dethan (PSM Makassar).

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Indonesia, Sumardji. Saat dikonfirmasi Okezone, dia menyatakan bahwa keempat pemain di atas resmi dicoret dari skuad Timnas Indonesia U-23 sehingga takkan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

"4 pemain, Beckham, Taufany, Akbar Arjunsyah dan Victor Dethan," jelas Sumardji kepada Okezone saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Sabtu (9/9/2023).

Kendati begitu, skuad Garuda Muda masih tetap diperkuat sejumlah pemain andalan, termasuk yang berkarier di luar negeri. Di antaranya, ada Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Rafael Struick (Ado Den Haag), Elkan Baggott (Ipswich Town), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), dan Ivar Jenner (FC Utrecht).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659779/festival-senengminton-jawa-tengah-2025-jadi-upaya-lawan-gaya-hidup-kurang-gerak-anak-ewd.webp
Festival SenengMinton Jawa Tengah 2025 Jadi Upaya Lawan Gaya Hidup Kurang Gerak Anak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/bek_persib_bandung_federico_barba_foto_persib.jpg
Persib Siap Hancurkan PSM ! Federico Barba Ungkap Strategi Rahasia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement