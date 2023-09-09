Kabar Baik! Welber Jardim Resmi Pegang Paspor Indonesia, Siap Bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Welber Jardim resmi dapat paspor Indonesia. (Foto: Instagram/@welberlieskott)

WELBER Jardim resmi dapat paspor Indonesia. Dengan begitu, pemain diaspora bernama lengkap Welberlieskott de Halim Jardim siap tempur bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Kabar ini diketahui dari unggahan terkini di Bima Sakti di Instagram. Dalam unggahannya, pelatih Timnas Indonesia U-17 itu menyertakan foto paspor milik Welber Jardim.

“Alhamdulillah untuk Indonesia, terima kasih #pemerintah #PSSI #KBRI Brasil,” tulis Bima Sakti pada caption di Instagramnya, @bimasakti_tukiman, Sabtu (9/9/2023).

Welber Jardim merupakan satu pemain diaspora yang talentanya mengundang decak kagum pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti. Dalam beberapa kesempatan, Bima Sakti berkali-kali menyanjung pemain Sao Paulo FC itu.

“Jadi, prosesnya dia benar-benar, prestasi sesuai dengan kualitasnya,” kata Bima Sakti pada 15 Agustus 2023.

“Dia pun bisa dilihat dalam latihan (uji coba) melawan Persis (Solo) memang beda. Dia punya kualitas,” lanjutnya.

“Memang, kualitas Welber di atas rata-rata, di atas pemain kita (lokal non diaspora),” kata Bima Sakti pada 26 Agustus 2023.