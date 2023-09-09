Siap Dukung Garuda Muda, Ini Link Nonton Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 di Vision+

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, pada hari ini, Sabtu (9/9/2023) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan tersebut merupakan bagian dari Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 untuk negara-negara yang tergabung di Grup K. Grup itu sendiri terdiri dari Timnas Indonesia U-23, Taiwan, dan Turkmenistan.

Sebelumnya, Taiwan U-23 sudah bertanding melawan Turkmenistan U-23. Taiwan U-23 pun harus menelan kekalahan dengan skor 0-4.

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 malam ini akan menghadirkan deretan pemain sepakbola Indonesia yang sangat berbakat. Di antaranya, ada Ernando Ari, Rizky Ridho, Elkan Baggott, Rio Fahmi, Pratama Arhan, Arkhan Fikri, Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, Ramadhan Sananta, Fajar Fathur Rahman, dan Witan Sulaeman.

Pertandingan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 antara Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 malam ini bisa disaksikan melalui Vision+, yang merupakan partner streaming resmi dari ajang tersebut. Anda bisa mengakses link ini, atau mengakses Soccer Channel di Vision+.