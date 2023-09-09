Jadwal Siaran Langsung Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23, Live di RCTI!

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 akan tersaji di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada malam nanti. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 akan diulas Okezone. Laga pertama bagi skuad Garuda Muda di Grup K ini bakal digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (9/9/2023) pukul 19.00 WIB dan disiarkan secara live di RCTI!

Jelang laga tersebut, empat pemain Timnas Indonesia U-23 resmi dicoret dari skuad Shin Tae-yong. Keempat pemain yang dimaksud adalah Beckham Putra (Persib Bandung), Muhammad Taufany (Borneo FC), Akbar Arjunsyah (Persija Jakarta), dan Victor Dethan (PSM Makassar).

Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Indonesia, Sumardji. Saat dikonfirmasi Okezone, dia mengamini bahwa Beckham Putra, Muhammad Taufany, Akbar Arjunsyah, dan Victor Dethan resmi dicoret dari skuad Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

"4 pemain, Beckham, Taufany, Akbar Arjunsyah dan Victor Dethan," jelas Sumardji kepada Okezone saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Sabtu (9/9/2023).

Sumardji menjelaskan Beckham Putra dicoret karena mengalami cedera bawaan saat membela Persib Bandung di Liga 1 2023-2024. Sementara itu, ketiga pemain lainnya resmi tak dibawa karena alasan regulasi, yakni setiap tim hanya boleh mendaftarkan 23 pemain.

"Beckham masih therapi. Yang 3 pemain, pertimbangan teknis yang dibutuhkan tim. Slot 23 pemain," kata Sumardji.

Sebelumnya, Shin Tae-yong memanggil total 27 pemain untuk mengikuti ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U-23 sejak 4 September 2023 di Solo, Jawa Tengah. Kini, skuad Garuda Muda tinggal menyisakan 23 pemain yang akan berlaga di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.