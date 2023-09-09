Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23, Live di RCTI!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |14:33 WIB
Jadwal Siaran Langsung Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23, Live di RCTI!
Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 akan tersaji di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada malam nanti. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 akan diulas Okezone. Laga pertama bagi skuad Garuda Muda di Grup K ini bakal digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (9/9/2023) pukul 19.00 WIB dan disiarkan secara live di RCTI!

Jelang laga tersebut, empat pemain Timnas Indonesia U-23 resmi dicoret dari skuad Shin Tae-yong. Keempat pemain yang dimaksud adalah Beckham Putra (Persib Bandung), Muhammad Taufany (Borneo FC), Akbar Arjunsyah (Persija Jakarta), dan Victor Dethan (PSM Makassar).

Timnas Indonesia U-23

Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Indonesia, Sumardji. Saat dikonfirmasi Okezone, dia mengamini bahwa Beckham Putra, Muhammad Taufany, Akbar Arjunsyah, dan Victor Dethan resmi dicoret dari skuad Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

"4 pemain, Beckham, Taufany, Akbar Arjunsyah dan Victor Dethan," jelas Sumardji kepada Okezone saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Sabtu (9/9/2023).

Sumardji menjelaskan Beckham Putra dicoret karena mengalami cedera bawaan saat membela Persib Bandung di Liga 1 2023-2024. Sementara itu, ketiga pemain lainnya resmi tak dibawa karena alasan regulasi, yakni setiap tim hanya boleh mendaftarkan 23 pemain.

"Beckham masih therapi. Yang 3 pemain, pertimbangan teknis yang dibutuhkan tim. Slot 23 pemain," kata Sumardji.

Sebelumnya, Shin Tae-yong memanggil total 27 pemain untuk mengikuti ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U-23 sejak 4 September 2023 di Solo, Jawa Tengah. Kini, skuad Garuda Muda tinggal menyisakan 23 pemain yang akan berlaga di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/50/1659479/drama-di-balik-ko-maut-anthony-joshua-eddie-hearn-kena-semprot-aj-xub.webp
Drama di Balik KO Maut Anthony Joshua: Eddie Hearn Kena Semprot AJ
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Bangkit atau Terpuruk, Jay Idzes Pimpin Pertahanan Sassuolo Lawan Bologna
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement