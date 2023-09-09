Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tahan Burkina Faso, Eswatini Makin Tinggalkan Timnas Indonesia di Ranking FIFA!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |14:23 WIB
Tahan Burkina Faso, Eswatini Makin Tinggalkan Timnas Indonesia di Ranking FIFA!
Laga Timnas Eswatini kontra Timnas Burkina Faso. (Foto: CAF)
A
A
A

NEGARA asal Afrika Selatan, Eswatini, berhasil menahan imbang Burkina Faso. Berkat hasil tersebut, Eswatini makin meninggalkan Timnas Indonesia dalam perolehan poin di ranking FIFA!

Sekadar diketahui, Eswatini secara mengejutkan sukses menahan tim peringkat 56 dunia, yakni Burkina Faso, dengan skor 0-0. Pertandingan Grup B Kualifikasi Piala Afrika 2023 itu digelar di Stadion Stade de Marrakech, pada Sabtu (9/9/2023) waktu setempat.

Timnas Eswatini

Dengan hasil tersebut, Eswatini mendapat tambahan 7.50 poin di ranking FIFA. Sehingga, negara asal Afrika Selatan itu kini kukuh di peringkat 146 dunia dengan telah memperoleh total 1.065,69 poin.

Angka tersebut mampu membuat Eswatini melebarkan jarak dengan Timnas Indonesia yang menempati peringkat 147 dunia dengan koleksi 1.052,87 poin. Sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Turkmenistan 2-0 pada laga FIFA Matchday September 2023.

