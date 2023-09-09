Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Kualifikasi Piala Eropa 2024 pada 9-10 September 2023, Nonton di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |13:44 WIB
Jadwal Kualifikasi Piala Eropa 2024 pada 9-10 September 2023, Nonton di Vision+
Saksikan Kualifikasi Piala Eropa 2024 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL Kualifikasi Piala Eropa 2024 pada 9-10 September 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga-laga seru yang salah satunya mempertemukan Timnas Finlandia vs Timnas Denmark dapat disaksikan di Vision+.

Ya, Kualifikasi Kejuaraan Eropa UEFA 2024 atau UEFA Euro 2024 Qualifiers kini sedang berlangsung. Sebanyak 53 negara di yang tergabung ke dalam UEFA kini sedang beradu untuk mendapatkan tempat di kejuaraan tahun depan.

Timnas Denmark

Sebagai tuan rumah, Jerman secara otomatis sudah masuk jajaran tim Piala Eropa 2024. Mereka tak harus berlaga di babak kualifikasi.

Di akhir pekan ini, akan ada beberapa pertandingan Kualifikasi Piala Eropa 2024 yang bisa disaksikan melalui Vision+. Berikut jadwalnya Kualifikasi Piala Eropa 2024:

Sabtu, 9 September 2023

Turki vs Armenia (01.40 WIB)

Kroasia vs Latvia (01.40 WIB)

Siprus vs Skotlandia (01.45 WIB)

Bosnia-Herzegovina vs Liechtenstein (01.45 WIB)

Finlandia vs Denmark (23.00 WIB)

Estonia vs Swedia (23.00 WIB)

Andorra vs Belarusia (23.00 WIB)

Minggu, 10 September 2023

Kosovo vs Swiss (01.40 WIB)

Romania vs Israel (01.40 WIB)

Kepulauan Faroe vs Moldova (23.00 WIB)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/51/2988714/hasil-timnas-georgia-vs-timnas-yunani-di-playoff-piala-eropa-2024-jvarosnebi-lolos-putaran-final-via-adu-penalti-4-2-JByEJbWvdv.JPG
Hasil Timnas Georgia vs Timnas Yunani di Playoff Piala Eropa 2024: Jvarosnebi Lolos Putaran Final via Adu Penalti 4-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/51/2986613/hasil-timnas-polandia-vs-timnas-estonia-di-playoff-euro-2024-diwarnai-1-kartu-merah-robert-lewandowski-cs-menang-5-1-X0hpTRvHSW.jpg
Hasil Timnas Polandia vs Timnas Estonia di Playoff Euro 2024: Diwarnai 1 Kartu Merah, Robert Lewandowski Cs Menang 5-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/51/2986311/saksikan-aksi-robert-lewandowski-habis-habisan-siap-hadang-pasukan-estonia-di-semifinal-play-off-euro-2024-live-di-inews-6Ap8nBgju6.jpeg
Saksikan Aksi Robert Lewandowski Habis-Habisan Siap Hadang Pasukan Estonia di Semifinal Play-Off EURO 2024 , Live di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/51/2924840/hasil-timnas-gibraltar-vs-belanda-di-kualifikasi-piala-eropa-2024-der-oranje-borong-setengah-lusin-gol-oW9pWxbi2z.jpg
Hasil Timnas Gibraltar vs Belanda di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Der Oranje Borong Setengah Lusin Gol
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/11/1659451/tampil-perdana-garuda-muda-tekuk-myanmar-42-di-bangkok-qlq.webp
Tampil Perdana, Garuda Muda Tekuk Myanmar 4-2 di Bangkok
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/ketua_umum_ffi_michael_sianipar_pramono_anung.jpg
FFI Kantongi Restu Pemprov DKI, Jakarta Siap Gelar Piala Asia Futsal 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement