Jadwal Kualifikasi Piala Eropa 2024 pada 9-10 September 2023, Nonton di Vision+

JADWAL Kualifikasi Piala Eropa 2024 pada 9-10 September 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga-laga seru yang salah satunya mempertemukan Timnas Finlandia vs Timnas Denmark dapat disaksikan di Vision+.

Ya, Kualifikasi Kejuaraan Eropa UEFA 2024 atau UEFA Euro 2024 Qualifiers kini sedang berlangsung. Sebanyak 53 negara di yang tergabung ke dalam UEFA kini sedang beradu untuk mendapatkan tempat di kejuaraan tahun depan.

Sebagai tuan rumah, Jerman secara otomatis sudah masuk jajaran tim Piala Eropa 2024. Mereka tak harus berlaga di babak kualifikasi.

Di akhir pekan ini, akan ada beberapa pertandingan Kualifikasi Piala Eropa 2024 yang bisa disaksikan melalui Vision+. Berikut jadwalnya Kualifikasi Piala Eropa 2024:

Sabtu, 9 September 2023

Turki vs Armenia (01.40 WIB)

Kroasia vs Latvia (01.40 WIB)

Siprus vs Skotlandia (01.45 WIB)

Bosnia-Herzegovina vs Liechtenstein (01.45 WIB)

Finlandia vs Denmark (23.00 WIB)

Estonia vs Swedia (23.00 WIB)

Andorra vs Belarusia (23.00 WIB)

Minggu, 10 September 2023

Kosovo vs Swiss (01.40 WIB)

Romania vs Israel (01.40 WIB)

Kepulauan Faroe vs Moldova (23.00 WIB)