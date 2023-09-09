Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Geser Pele dari Topskor Sepanjang Masa Timnas Brasil, Neymar: Saya Tak Lebih Baik dari Dia

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |13:40 WIB
Geser Pele dari Topskor Sepanjang Masa Timnas Brasil, Neymar: Saya Tak Lebih Baik dari Dia
Neymar Jr mencetak dua gol saat Timnas Brasil menang telak 5-1 atas Bolivia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Foto: Reuters)
BELEM - Neymar Jr baru saja memastikan diri sebagai pencetak gol terbanyak atau topskor sepanjang masa Timnas Brasil. Namun, Neymar mengatakan tetap tidak bisa melampaui legenda Timnas Brasil Pele yang sebelumnya memegang rekor tersebut.

Neymar mencatatkaan sejarah setelah berkontribusi dalam kemenangan Timnas Brasil atas Bolivia 5-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL, Sabtu (9/9/2023). Pemain berusia 31 tahun itu sukses mencetak dua gol dalam pertandingan itu.

Dengan catatan dua gol, Neymar sukses menasbihkan diri sebagai topskor sepanjang masa Timnas Brasil. Dia melampaui catatan mendiang Pele (77) dengan total 79 gol dari 125 pertandingan.

Usai pertandingan, Neymar pun diberikan penghargaan oleh perwakilan Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) sebagai tanda terima kasih. Neymar menerima penghargaan itu dengan sangat senang.

"Saya sangat senang, saya tidak bisa berkata-kata, saya tidak pernah membayangkan mencapai rekor ini," kata Neymar dikutip dari laman resmi Timnas Brasil, Sabtu (9/9/2023).

Akan tetapi, Neymar merasa tidak bisa melampaui sang legenda Pele. Penyerang baru Al Hilal itu hanya merasa terhormat bisa menuliskan sejarah baru untuk Selecao.

