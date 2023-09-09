Tendang Wajah Kiper, Cristiano Ronaldo Dilarang Main di Laga Portugal vs Luksemburg

CRISTIANO Ronaldo dilarang main di laga Portugal vs Luksemburg dalam lanjutan Kualifikasi Piala Eropa 2024. Hukuman tersebut didapat CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- usai menendang wajah kiper Timnas Slovakia, Martin Dubravka.

Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo baru saja bermain membela Timnas Portugal saat menghadapi Slovakia di lanjutan Grup J Kualifikasi Piala Eropa 2024. Duel antara Slovakia vs Portugal itu berlangsung di Stadion Tehelne Pole, Sabtu (9/9/2023) dini hari WIB.

Hasilnya, Selecao das Quinas -julukan Timnas Portugal- berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor tipis 1-0. Pahlawan kemenangan Timnas Portugal atas Slovakia adalah Bruno Fernandes yang mencetak gol tunggal pada laga tersebut pada menit 43.

Namun, kemenangan Timnas Portugal itu harus dibayar mahal. Pasalnya, sang megabintang Selecao das Quinas, Cristiano Ronaldo, mendapatkan hukuman setelah kaki penyerang yang kini membela Al Nassr itu menendang wajah kiper Slovakia, Martin Dubravka.

Insiden horor tersebut terjadi pada babak kedua. Dalam video yang beredar di media sosial, kejadian itu bermula ketika Cristiano Ronaldo salah menerima umpan silang dari rekannya di dalam kotak terlarang lawan.

Akibatnya, tendangan Cristiano Ronaldo tak sempurna sehingga bola justru mendekati Martin Dubravka. Kemudian, sang megabintang 38 tahun tersebut berusaha mengejar si kulit bundar yang lepas dari penguasaannya.