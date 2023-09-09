Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tendang Wajah Kiper, Cristiano Ronaldo Dilarang Main di Laga Portugal vs Luksemburg

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |13:21 WIB
Tendang Wajah Kiper, Cristiano Ronaldo Dilarang Main di Laga Portugal vs Luksemburg
Cristiano Ronaldo tendang muka kiper Timnas Slovakia. (Foto: Tiktok/@442_id)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo dilarang main di laga Portugal vs Luksemburg dalam lanjutan Kualifikasi Piala Eropa 2024. Hukuman tersebut didapat CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- usai menendang wajah kiper Timnas Slovakia, Martin Dubravka.

Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo baru saja bermain membela Timnas Portugal saat menghadapi Slovakia di lanjutan Grup J Kualifikasi Piala Eropa 2024. Duel antara Slovakia vs Portugal itu berlangsung di Stadion Tehelne Pole, Sabtu (9/9/2023) dini hari WIB.

Cristiano Ronaldo

Hasilnya, Selecao das Quinas -julukan Timnas Portugal- berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor tipis 1-0. Pahlawan kemenangan Timnas Portugal atas Slovakia adalah Bruno Fernandes yang mencetak gol tunggal pada laga tersebut pada menit 43.

Namun, kemenangan Timnas Portugal itu harus dibayar mahal. Pasalnya, sang megabintang Selecao das Quinas, Cristiano Ronaldo, mendapatkan hukuman setelah kaki penyerang yang kini membela Al Nassr itu menendang wajah kiper Slovakia, Martin Dubravka.

Insiden horor tersebut terjadi pada babak kedua. Dalam video yang beredar di media sosial, kejadian itu bermula ketika Cristiano Ronaldo salah menerima umpan silang dari rekannya di dalam kotak terlarang lawan.

Akibatnya, tendangan Cristiano Ronaldo tak sempurna sehingga bola justru mendekati Martin Dubravka. Kemudian, sang megabintang 38 tahun tersebut berusaha mengejar si kulit bundar yang lepas dari penguasaannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/51/2988714/hasil-timnas-georgia-vs-timnas-yunani-di-playoff-piala-eropa-2024-jvarosnebi-lolos-putaran-final-via-adu-penalti-4-2-JByEJbWvdv.JPG
Hasil Timnas Georgia vs Timnas Yunani di Playoff Piala Eropa 2024: Jvarosnebi Lolos Putaran Final via Adu Penalti 4-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/51/2986613/hasil-timnas-polandia-vs-timnas-estonia-di-playoff-euro-2024-diwarnai-1-kartu-merah-robert-lewandowski-cs-menang-5-1-X0hpTRvHSW.jpg
Hasil Timnas Polandia vs Timnas Estonia di Playoff Euro 2024: Diwarnai 1 Kartu Merah, Robert Lewandowski Cs Menang 5-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/51/2986311/saksikan-aksi-robert-lewandowski-habis-habisan-siap-hadang-pasukan-estonia-di-semifinal-play-off-euro-2024-live-di-inews-6Ap8nBgju6.jpeg
Saksikan Aksi Robert Lewandowski Habis-Habisan Siap Hadang Pasukan Estonia di Semifinal Play-Off EURO 2024 , Live di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/51/2924840/hasil-timnas-gibraltar-vs-belanda-di-kualifikasi-piala-eropa-2024-der-oranje-borong-setengah-lusin-gol-oW9pWxbi2z.jpg
Hasil Timnas Gibraltar vs Belanda di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Der Oranje Borong Setengah Lusin Gol
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659597/jadwal-dan-link-streaming-asean-u19-boys-futsal-championship-2025-di-vision-xua.webp
Jadwal dan Link Streaming ASEAN U19 Boyâs Futsal Championship 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/gelandang_asal_jepang_teppei_yachida.jpg
Tambah Darah Samurai Biru, Bali United Siap Bangkit di Putaran 2 Super League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement