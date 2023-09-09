Misi Timnas Indonesia U-23 Wajib Menang Telak atas Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

TIMNAS Indonesia U-23 wajib menang telak atas Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 jika ingin menjaga asa lolos ke putaran final sebagai juara grup. Pasalnya, puncak klasemen sementara Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2023 saat ini masih ditempati Turkmenistan U-23 dengan koleksi 3 poin.

Tiga poin yang berhasil didapat Turkmenistan U-23 itu usai membantai Taiwan U-23 dengan skor 4-0 di laga perdana Grup K. Sebab demikian, Turkmenistan U-23 akan menjadi ancaman bagi Timnas Indonesia U-23 dalam perebutan status juara Grup K.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 saat ini masih belum memainkan laga sehingga berada di posisi kedua Grup K dengan koleksi 0 poin, diikuti Taiwan U-23 (0 poin). Karenanya, Timnas Indonesia U-23 diharapkan bisa menang besar atas Timnas Taiwan U-23 di laga nanti.

Paling minimal, Timnas Indonesia U-23 wajib menang 4-0 atau lebih atas Taiwan U-23 agar selisih golnya sama dengan Turkmenistan U-23. Jika skenario itu terjadi, maka kans skuad Garuda Muda untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2024 sebagai juara Grup K terbuka lebar.

Sebagai informasi, hanya 11 juara grup plus empat runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Qatar tahun depan. Untuk itu, Timnas Indonesia U-23 wajib finis sebagai juara grup atau setidaknya merebut status empat runner-up terbaik.

Tidak hanya itu, lolos ke Qatar pun masih ada misi penting bagi skuad Garuda Muda. Jika ingin ambil bagian di Olimpiade Paris 2024, Timnas Indonesia U-23 juga harus tampil yang terbaik di Qatar. Sebab, tiga tim teratas di Piala Asia U-23 2024 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024.