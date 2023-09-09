Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Malam Ini: Ramadhan Sananta Cs Menggila?

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 malam ini akan dibahas Okezone. Pertandingan Grup K tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 9 September 2023 pukul 19.00 WIB.

Saat ini, puncak klasemen sementara Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2023 masih ditempati oleh Turkmenistan U-23 dengan koleksi 3 poin. Tiga poin itu didapat Turkmenistan U-23 usai menang 4-0 atas Taiwan U-23 di laga pertama Grup K.

Turkmenistan U-23 pun berpeluang menjadi ancaman bagi Timnas Indonesia U-23 yang berada di posisi kedua Grup K dengan koleksi 0 poin, diikuti Taiwan (0 poin). Kini, Timnas Indonesia U-23 diharapkan bisa menang besar atas Timnas Taiwan U-23 di laga nanti.

Agar bisa membantai Taiwan U-23, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya. Dari 27 nama yang dipanggil Shin Tae-yong, di antaranya ada sejumlah pemain reguler di Liga 1 2023-2024 dan sudah punya caps bersama Timnas Indonesia senior.

Sebut saja seperti Ernando Ari (Persebaya Surabaya), Rizky Ridho (Persija Jakarta) hingga Ramadhan Sananta (PSM Makassar). Selain itu, Timnas Indonesia U-23 juga akan diperkuat 5 pemain abroad seperti Elkan Baggott (Ipswich Town), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Ivar Jenner (FC Utrecht), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze) dan Rafael Struick (ADO Den Haag).

Pertanyaannya, seperti apa prediksi line up Timnas Indonesia U-23 saat menghadapi Timnas Taiwan U-23 malam ini? Melihat komposisi pemain yang ada, Shin Tae-yong kemungkinan akan menerapkan skema menyerang dengan formasi 4-3-2-1 saat melawan Taiwan U-23.