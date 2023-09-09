Neymar Jr Resmi Jadi Top Skor Sepanjang Masa Timnas Brasil Lewati Pele!

BINTANG Al Hilal, Neymar Junior (Jr), resmi jadi top skor sepanjang masa Timnas Brasil dengan mengoleksi 79 gol. Rekor gol penyerang sayap berusia 31 tahun itu kini telah melewati sang legenda Tim Samba -julukan Timnas Brasil, Pele.

Kepastian tersebut didapat Neymar Jr usai sukses mencetak dua gol untuk kemenangan Timnas Brasil atas Bolivia dengan skor 5-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut berlangsung di Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença, pada Sabtu (9/9/2023) pagi WIB.

Dalam laga itu, Neymar Jr berhasil mencetak brace pada menit 61 dan 90+3. Adapun, gol-gol kemenangan Timnas Brasil lainnya disumbangkan oleh brace Rodrygo Goes pada menit 24 dan 53, serta satu gol Raphinha di menit 47.

Berkat tambahan dua golnya itu, Neymar Jr kini telah mengoleksi total 79 gol untuk Timnas Brasil dari 125 laga. Itu artinya, penyerang sayap 31 tahun tersebut resmi jadi top skor sepanjang masa Timnas Brasil.

Sebelumnya, rekor tersebut dipegang oleh Pele yang telah mengoleksi 77 gol untuk Timnas Brasil. Sebelumnya dipecahkan Neymar Jr, legenda yang dikenal sebagai Sang Raja di Brasil itu memiliki rekor gol dan koleksi trofi yang luar biasa di sepanjang kariernya.

Namun pada akhirnya, pemenang Piala Dunia tiga kali ini meninggal dunia pada Kamis, 29 Desember 2022 waktu setempat setelah perjuangan panjang melawan kanker. Selama kariernya, Pele mencetak 77 gol dalam 92 penampilan untuk Timnas Brasil.