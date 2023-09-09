Media Vietnam Ketar-ketir Timnas Indonesia Kalahkan Turkmenistan 2-0: Skuad Garuda Kirim Surat Perang kepada Timnas Vietnam!

MEDIA Vietnam, Soha Vn, ketar-ketir Timnas Indonesia kalahkan Turkmenistan 2-0 di FIFA Matchday September 2023. Soha Vn menyebut skuad Garuda mengirim 'surat perang' kepada Timnas Vietnam jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia sukses mengalahkan Turkmenistan 2-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (8/9/2023) malam WIB. Gol-gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Dendy Sulistyawan dan Egy Maulana Vikri.

Meski punya penguasaan bola lebih banyak yakni 55 persen, skuad Timnas Indonesia kalah dalam jumlah tembakan dibandingkan Turkmenistan. Namun, tim asuhan Shin Tae-yong itu sosok yang bisa menjadi pembeda dan kali ini yang bersinar adalah Dendy Sulistyawan.

Pada menit ke-19, Dendy Sulistyawan melepaskan tembakan geledek yang keras dari jarak jauh. Bola pun menghujam deras ke gawang lawan dan tak sempat diblok oleh kiper Turkmenistan sehingga skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Setelah itu, Turkmenistan tampil menekan dengan cukup banyak menciptakan tembakan, namun tembakannya kurang akurat. Pada babak kedua, Timnas Indonesia bermain agak bertahan, sementara Turkmenistan meningkatkan skuadnya untuk mencari gol.

Tim tamu kembali menciptakan beberapa tembakan namun seperti sebelumnya, mereka tidak cukup tajam untuk menaklukkan pertahanan Timnas Indonesia. Pada masa tambahan waktu, serangan balik Timnas Indonesia berhasil dikonversi jadi gol oleh Egy Maulana Vikri dengan tendangan kaki kirinya.