HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Klik di Sini!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |07:32 WIB
Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Klik di Sini!
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Vision+ Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan di fase grup Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 menghadapi Timnas Taiwan U-23 akan digelar di Stadion Manahan, Solo. Pertandingan digelar pada Sabtu (9/9/2023) mulai pukul 19.00 WIB.

Ini sekaligus menjadi langkan awal Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 –untuk memperebutkan tiket lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K bersama Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23.

Pertandingan pembuka Grup G sudah digelar pada Rabu 6 September 2023 kemarin yang mempertemukan Turkmenistan U-23 vs Taiwan U-23. Pada laga tersebut, Turkmenistan U-23 menang telak dengan skor akhir 4-0.

Hasil di laga pembuka tidak bisa menjadi tolak ukur kekuatna lawan. Oleh karena itu, Timnas Indonesia U-23 jelas tidak boleh lengah dan diharapkan bisa tampil dengan maksimal.

