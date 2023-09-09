Kalah 0-2 dari Timnas Indonesia, Pelatih Timnas Turkmenistan Puji Kualitas Skuad Garuda

Selebrasi para pemain Timnas Indonesia usai mencetak gol ke gawang Turkmenistan (Foto: PSSI)

SURABAYA - Timnas Turkmenistan kalah 0-2 dari Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (8/9/2023) malam WIB.

Dua gol untuk Skuad Garuda dicatatkan oleh Dendy Sulistyawan (19') dan Egy Maulana Vikri (90+1'). Kekalahan Turkmenistan membuka peluang Timnas Indonesia naik peringkat secara ranking FIFA.

Usai pertandingan, Orazov menyanjung kualitas para pemain Timnas Indonesia. Namun di sisi lain, sang pelatih juga mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh anak-anak asuhnya di laga tersebut.

"Kualitas pemain dari sebuah tim, tim Indonesia adalah tim yang sangat bagus," kata Orazov dalam konferensi pers, dikutip pada Sabtu (9/9/2023).

"Dan Turkmenistan juga sudah menganalisa kekuatan dan kelemahan Indonesia, jadi mereka bermain cukup memuaskan," sambungnya.