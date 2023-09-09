Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalah 0-2 dari Timnas Indonesia, Pelatih Timnas Turkmenistan Puji Kualitas Skuad Garuda

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |06:59 WIB
Kalah 0-2 dari Timnas Indonesia, Pelatih Timnas Turkmenistan Puji Kualitas Skuad Garuda
Selebrasi para pemain Timnas Indonesia usai mencetak gol ke gawang Turkmenistan (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA - Timnas Turkmenistan kalah 0-2 dari Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (8/9/2023) malam WIB.

Dua gol untuk Skuad Garuda dicatatkan oleh Dendy Sulistyawan (19') dan Egy Maulana Vikri (90+1'). Kekalahan Turkmenistan membuka peluang Timnas Indonesia naik peringkat secara ranking FIFA.

Usai pertandingan, Orazov menyanjung kualitas para pemain Timnas Indonesia. Namun di sisi lain, sang pelatih juga mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh anak-anak asuhnya di laga tersebut.

"Kualitas pemain dari sebuah tim, tim Indonesia adalah tim yang sangat bagus," kata Orazov dalam konferensi pers, dikutip pada Sabtu (9/9/2023).

"Dan Turkmenistan juga sudah menganalisa kekuatan dan kelemahan Indonesia, jadi mereka bermain cukup memuaskan," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/51/1659163/disiplin-dan-pantang-menyerah-jadi-kunci-timnas-hoki-es-indonesia-raih-medali-emas-cvr.webp
Disiplin dan Pantang Menyerah Jadi Kunci Timnas Hoki Es Indonesia Raih Medali Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/23/timnas_futsal_indonesia_u_16.jpg
Messi Ungkap Kunci Kebangkitan Timnas Futsal Indonesia U-16 atas Myanmar di Piala AFF U-16 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement