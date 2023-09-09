Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

JIS Dapat Pinjaman Rumput Jelang Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir: Terima Kasih Dewa United

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |05:52 WIB
JIS Dapat Pinjaman Rumput Jelang Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir: Terima Kasih Dewa United
Erick Thohir berterima kasih kepada Dewa United karena telah pinjamkan rumput untuk JIS (Foto: MPI/Ilham Sigit)
A
A
A

JAKARTA International Stadium (JIS) pinjam rumput dari Dewa United jelang Piala Dunia U-17 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berterima kasih kepada pihak Dewa United karena bersedia meminjamkan rumput lapangan latihannya usai rapat bersama PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

JIS merupakan salah satu dari empat stadion yang dijadikan venue Piala Dunia U-17 2023. Tiga venue lainnya adalah Stadion Manahan (Solo), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya).

JIS

Berdasarkan tinjauan FIFA, diputuskan bahwa rumput JIS harus diganti dengan rumput baru. Beberapa waktu lalu, pihak Jakpro langsung menuruti instruksi FIFA dengan membongkar rumput stadion tersebut.

Erick menghadiri rapat bersama Jakpro pada Kamis (7/9/2023 lalu. Dalam rapat tersebut, salah satu di antaranya membahas mengenai rumput yang dipasang pada lapangan JIS untuk Piala Dunia U-17 2023.

Hasil rapat memastikan Dewa United bersedia meminjamkan rumput lapangannya kepada JIS. Rumput tersebut dinilai sudah memenuhi standar FIFA.

“Mesti siap rumput mulai dikerok di samping mungkin minggu depan di tengah, Alhamdulilah saya makasih ke Dewa United merelakan rumputnya untuk ke JIS karena sudah sesuai dari yang dilihat FIFA dengan konsultannya,” kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (8/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Dewa United JIS PSSI Erick Thohir
