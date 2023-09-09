Masuk Skuad Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2022, George Brown: Alhamdulillah

MASUK skuad Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2022, George Brown utarakan rasa syukurnya. Bek kanan Persebaya Surabaya itu mendapatkan panggilan kedua dari Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia U-24 bakal berkompetisi di Asian Games 2022 mendatang. Tim yang dibesut oleh Indra Sjafri tersebut tergabung dalam Grup F bersama Korea Utara, Kirgizstan, dan Taiwan.

Brown menjadi salah satu pemain yang dipanggil untuk membela Timnas Indonesia U-24. Sebelumnya dia pernah mengikuti seleksi Timnas Indonesia U-19 di bawah kepemimpinan pelatih Indra Sjafri pada tahun 2017.

Saat itu bersama adiknya Jack Brown, namun gagal lolos seleksi untuk proyeksi Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia U-19. Kembali dipercaya, Brown pun menyatakan bersyukur dengan pemanggilan ini.

“Alhamdulillah ya ini panggilan kedua saya di Timnas Indonesia, sedikit kaget karena begitu mendadak sekali. Semoga ini menjadi titik untuk menampilkan penampilan terbaik saya,” kata Brown dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (8/9/2023).