Lionel Messi Sanjung Timnas Ekuador yang Bikin Timnas Argentina Bekerja Keras untuk Raih Kemenangan

LIONEL Messi sanjung Timnas Ekuador yang bikin Timnas Argentina bekerja keras untuk raih kemenangan tipis 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL itu dilesakkan oleh Messi.

La Albiceleste – julukan Argentina – berlaga di kandang sendiri ketika menghadapi Ekuador di Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Jumat (8/9/2023) pagi WIB. Sang juara dunia 2022 mendominasi namun kesulitan untuk membuka skor.

La Tricolor – julukan Ekuador – mampu menampilkan permainan bertahan yang solid. Namun, gol kemenangan Argentina akhirnya tiba pada menit ke-78 melalui eksekusi tendangan bebas Lionel Messi.

Kemenangan ini amat krusial bagi Timnas Argentina yang mengincar posisi teratas di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Saat ini, Timnas Argentina memuncaki klasemen disusul oleh Kolombia yang sama-sama mengoleksi tiga poin.

Seusai pertandingan, Messi mengatakan bahwa Ekuador merupakan lawan yang sulit untuk dikalahkan. Penyerang Inter Miami itu pun memberi pujian atas permainan bertahan yang solid dari tim asuhan Felix Sanchez.