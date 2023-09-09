Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Sanjung Timnas Ekuador yang Bikin Timnas Argentina Bekerja Keras untuk Raih Kemenangan

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |04:32 WIB
Lionel Messi Sanjung Timnas Ekuador yang Bikin Timnas Argentina Bekerja Keras untuk Raih Kemenangan
Lionel Messi akui Timnas Ekuador bikin Argentina kesulitan (Foto: REUTERS)
A
A
A

LIONEL Messi sanjung Timnas Ekuador yang bikin Timnas Argentina bekerja keras untuk raih kemenangan tipis 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL itu dilesakkan oleh Messi.

La Albiceleste – julukan Argentina – berlaga di kandang sendiri ketika menghadapi Ekuador di Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Jumat (8/9/2023) pagi WIB. Sang juara dunia 2022 mendominasi namun kesulitan untuk membuka skor.

Lionel Messi

La Tricolor – julukan Ekuador – mampu menampilkan permainan bertahan yang solid. Namun, gol kemenangan Argentina akhirnya tiba pada menit ke-78 melalui eksekusi tendangan bebas Lionel Messi.

Kemenangan ini amat krusial bagi Timnas Argentina yang mengincar posisi teratas di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Saat ini, Timnas Argentina memuncaki klasemen disusul oleh Kolombia yang sama-sama mengoleksi tiga poin.

Seusai pertandingan, Messi mengatakan bahwa Ekuador merupakan lawan yang sulit untuk dikalahkan. Penyerang Inter Miami itu pun memberi pujian atas permainan bertahan yang solid dari tim asuhan Felix Sanchez.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/50/1659051/5-petinju-poundforpound-terbaik-dunia-di-tahun-2025-scv.webp
5 Petinju Pound-for-Pound Terbaik Dunia di Tahun 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/petenis_putri_indonesia_janice_tjen.jpg
Janice Tjen Ditargetkan Masuk 30 Besar Dunia di 2026 Demi Tiket Olimpiade LA 2028
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement