Hasil Timnas Slovakia vs Portugal di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Bruno Fernandes Bawa Selecao das Quinas Menang Tipis 1-0

HASIL Timnas Slovakia vs Portugal di kualifikasi Piala Eropa 2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Tehelne Pole, Bratislava pada Sabtu (9/9/2023) dini hari WIB tersebut berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Selecao das Quinas -- julukan Timnas Portugal.

Bruno Fernandes mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan ini pada menit ke-43. Dengan hasil ini, Portugal mantap di puncak klasemen Grup J kualifikasi Piala Eropa 2024 dengan raihan sempurna dari lima laga, yaitu 15 poin.

Jalannya Pertandingan

Portugal bermain sebagai tim tandang di sini. Namun, Cristiano Ronaldo dan kolega tidak takut untuk memberikan ancaman. Upaya Vitinha dari luar kotak penalti pada menit ketiga masih melebar beberapa sentimeter dari gawang Slovakia.

Namun, Slovakia dengan lekas menjawab tekanan. Pada menit ke-15, upaya dari Lukas Haraslin memaksa Ruben Dias untuk melakukan aksi defensif.

Portugal terus memberikan percobaan. Namun, upaya mereka tidak efektif. Sebaliknya, Slovakia yag jarang menyerang hampir mencetak gol pada menit ke-43.

Peter Pekarik memberikan umpan tarik kepada Lukas Haraslin di kotak penalti. Beruntung bagi Portugal, sepakan haraslin masih menghantam tiang gawang.

Permainan Slovakia efektif. Namun, yang mencetak gol lebih dulu justru Portugal. Hanya sesaat setelah ancaman tersebut, Portugal menyerang balik dan Bruno Fernandes mampu menuntaskan peluang dengan tembakan mendatar namun keras. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Di babak kedua, Slovakia kembali memberi ancaman pada menit ke-54. Peter Pekarik melepaskan tembakan dari jarak jauh namun Diogo Costa mampu mengamankan gawangnya dengan baik.