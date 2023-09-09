Kisah Bek Timnas Indonesia U-23 Elkan Baggott yang Jatuh Cinta dengan Kota Solo: Di Sini Tidak Ada Macet

KISAH bek Timnas Indonesia U-23 Elkan Baggott yang jatuh cinta dengan Kota Solo. Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – sedang mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Indonesia menjadi tuan rumah di Grup K kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Timnas Indonesia U-23 bersaing dengan Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23, dengan semua laga di grup ini digelar di Stadion Manahan, Solo.

Timnas Indonesia U-23 bakal memulai petualangannya pada Sabtu (9/9/2023) malam ini WIB dengan menghadapi Taiwan U-23. Tiga hari berselang, tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Turkmenistan.

Menatap dua pertandingan penting itu, Timnas Indonesia U-23 telah melakukan pemusatan latihan (TC) sejak Senin (4/9) lalu. Adapun TC yang dilakukan pasukan Shin Tae-yong itu berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo.

Bagi Elkan Baggott, ini merupakan pertama kalinya bermain di Kota Solo. Bek Ipswich Town ini mengaku senang bisa bermain di Kota Solo, terutama karena tenang dan tidak ada macet layaknya di Jakarta.

“Sebenarnya, kota ini (Solo) sangat bagus. Sungguh tenang, tidak ada kemacetan lalu lintas,” kata Elkan kepada awak media di Solo, dikutip Jumat (8/9/2023).