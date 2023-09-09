Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Dendy Sulistyawan Beberkan Satu Kunci Kesuksesan Timnas Indonesia Kalahkan Turkmenistan 2-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |02:21 WIB
Dendy Sulistyawan Beberkan Satu Kunci Kesuksesan Timnas Indonesia Kalahkan Turkmenistan 2-0
Dendy Sulistyawan rayakan golnya untuk Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

DENDY Sulistyawan beberkan satu kunci kesuksesan Timnas Indonesia kalahkan Turkmenistan 2-0. Menurut penyerang Bhayangkara FC itu, skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – mampu menang berkat kerja keras.

Timnas Indonesia sukses mengandaskan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya pada Jumat (8/9/2023) malam WIB. Dendy Sulistyawan mencetak gol pembuka sebelum kemenangan dikunci oleh gol Egy Maulana Vikri.

Timnas Indonesia

Seusai pertandingan, Dendy Sulistyawan berpendapat bahwa hanya ada satu kunci keberhasilan Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Turkmenistan, yaitu kerja keras.

"Pasti kuncinya pertandingan tadi tim kerja keras semua pemain. Jadi, enggak ada satu pemain [saja] yang bagus," kata Dandy di Surabaya, Jumat (8/9/2023).

Pemain Bhayangkara FC itu mengatakan hasil itu pun buah pemusatan latihan (TC) yang dijalani timnya. Sebab, para pemain mampu menjalankan instruksi tim pelatih dengan cukup baik.

"Kami ikuti persiapan yang baik. Ketika kami persiapan di Surabaya dengan ikuti taktik yang diberikan pelatih," ucapnya.

