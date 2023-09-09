Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Malam Ini, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan disiarkan di RCTI pada Sabtu (9/9/2023) pukul 19.00 WIB.

Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – memulai langkahnya untuk memperebutkan tiket lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Tim yang dibesut Shin Tae-yong ini berada di Grup K bersama Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23.

Indonesia menjadi tuan rumah untuk grup ini dan laga-laga di grup ini dimainkan di Stadion Manahan, Solo. Pertandingan pertama sudah dimainkan pada Rabu (6/9/2023) lalu, dengan Turkmenistan U-23 sukses menggilas Taiwan U-23 dengan skor 4-0.

Oleh karena itu, Timnas Indonesia U-23 perlu menjawab tantangan Turkmenistan U-23 dengan turut mengalahkan Taiwan U-23. Bahkan, jika bisa dengan skor yang lebih telak.

Sebab, hanya juara grup yang dipastikan lolos langsung ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Runner-up masih bisa lolos, namun harus bertaruh pada klasemen akhir runner-up terbaik dan itu sangat berisiko.

Mudahnya, Timnas Indonesia U-23 akan lolos secara langsung jika mampu mengalahkan Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23. Namun, jika laga Timnas Indonesia U-23 kontra Turkmenistan U-23 berakhir imbang, maka selisih gol bakal berperan.