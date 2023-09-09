Legenda Borussia Dortmund Kevin Grosskreutz Bagi-Bagi Rahasia Jadi Pemain Serbabisa di Berbagai Posisi

LEGENDA Borussia Dortmund, Kevin Grosskreutz, bagi-bagi rahasia jadi pemain serbabisa di berbagai posisi. Mantan bek kanan Timnas Jerman itu mengungkapkan hal tersebut dalam wawancara eksklusif bersama Okezone di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Jumat (8/9/2023) sore WIB.

Tak dapat dimungkiri, Kevin Grosskreutz merupakan salah satu pemain yang bisa memainkan peran serbaguna di timnya. Sosok yang menjadikan dirinya sebagai pemain versatile itu adalah mantan pelatihnya di Borussia Dortmund yakni Jurgen Klopp.

Sejak dilatih juru taktik asal Jerman tersebut, Kevin Grosskreutz sedikitnya sudah bermain di lima posisi dalam kariernya seperti sayap kiri, sayap kanan, gelandang tengah, bek kiri dan bek kanan. Adapun, posisi asli Grosskreutz adalah pemain sayap.

Kendati demikian, pemain yang kini berusia 35 tahun itu mampu beradaptasi dengan baik ketika mendapat peran baru yang diberi Jurgen Klopp kepadanya. Baru-baru ini, Kevin Grosskreutz pun membeberkan rahasia untuk jadi pemain serba bisa di banyak posisi.

Dalam wawancara eksklusif bersama Okezone, Kevin Grosskreutz mengatakan bahwa rahasia pertama untuk menjadi pemain serba bisa yakni sang pelatih harus mempercayai kemampuan anak asuhnya. Di sisi lain, pemain yang bersangkutan juga harus paham akan tugas yang harus dia lakukan di posisi mana pun.

"Pertama-tama, harus dikatakan bahwa selama saya berada di Dortmund, pelatih kami Jurgen Klopp sangat percaya (kepadanya)," beber Kevin Grosskreutz kepada Okezone dalam wawancara eksklusif di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Jumat (8/9/2023) sore WIB.